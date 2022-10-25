Британцы осудили Сунака за слова про влияние Путина на экономику страны

Новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак разозлил читателей Daily Express своими высказываниями о том, что экономические проблемы в стране связаны с действиями президента России Владимира Путина на Украине.

Во вторник Сунак обратился к народу со своей первой речью в качестве премьер-министра Соединенного Королевства. Он отметил, что Великобритания столкнулась с экономическим кризисом и работа по стабилизации ситуации «начнется немедленно».

«Сейчас наша страна переживает глубокий экономический кризис. Последствия COVID-19 всё еще сохраняются. <Спецоперация> Путина на Украине дестабилизировала энергетические рынки и цепочки поставок по всему миру», — такие в своей речи Сунак назвал причины сложившейся в стране экономической ситуации.

Читатели издания сочли перечисленные новым британским премьером причины лишь отговорками.

«Ну давай, объясни нам, как пандемия и действия Путина на Украине разрушили нашу экономику», — написал читатель с никнеймом rogerwelco.

«Он и правда планирует прикрываться Путиным и ценами на мировые энергоносители?» — удивился еще один читатель издания.

«У него поразительно короткая память, раз он уже забыл, что это он и виновен в наших бедах», — отметил DaWilko. До того, как стать премьером, Сунак был главой минфина страны.

Сунак был избран новым премьер-министром Великобритании 24 октября. На пост его утвердил 25 октября король Соединенного Королевства Карл III.

Руководитель Центра британских исследований РАН Елена Ананьева в беседе с «Известиями» предположила, что при Сунаке британцам придется еще сильнее затянуть пояса. По ее мнению, Соединенное Королевство ждет повторение периода жесткой экономии, которую проводило консервативное правительство после кризиса 2008–2009 годов.

Тем временем газета Financial Times со ссылкой на данные компании S&P сообщила, что экономика Великобритании вступила в фазу рецессии в октябре на фоне высоких цен на энергоносители, процентных ставок и политической нестабильности.

Лиз Трасс заявила о своей отставке 20 октября. Она занимала должность премьер-министра всего 44 дня.