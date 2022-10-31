Названа средняя сумма затрат на подготовку автомобиля к зиме

В октябре российские водители потратили на подготовку автомобилей к зимнему периоду в среднем 5,7 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют поступившие в редакцию «Известий» результаты совместного исследования сервиса для покупки и продажи авто онлайн «СберАвто» и ресурса «Чек Индекс» (checkindex.ru), который анализирует обезличенные агрегированные данные ОФД с более чем 1,1 млн онлайн-касс в России.

Таким образом, средний размер трат на условную «минимальную» подготовку авто к зиме (включает замену щеток стеклоочистителя, аккумулятора, незамерзающей жидкости и услуги шиномонтажа, без покупки автошин) в октябре составляет 5710 рублей, что на 3% выше уровня прошлого года и на 2% ниже, чем в сентябре. Сильнее всего объем продаж в натуральном выражении вырос в категории аккумуляторов — он на 34% выше, чем в прошлом году.

При этом ниже прошлогоднего оказался объем продаж автомобильных шин: в октябре и сентябре он уступил аналогичному периоду в 2021 году на 38% и 39% соответственно. В то же время объем услуг по шиномонтажу уменьшился незначительно по сравнению с прошлым годом. Это объясняется долгим сроком эксплуатации комплектов шин, которые автомобилист меняет раз в 4–5 лет, поясняют эксперты.

Как напоминают специалисты «СберАвто», менять шины на зимние нужно, когда средняя температура опустится до +5 градусов. Произвести замену можно и немного раньше, гораздо хуже будет, если водитель на летней резине внезапно окажется на обледеневшей после первой холодной ночи трассе.

Некоторые автолюбители в целях экономии рассматривают покупку подержанных шин или комбинируют шины разных производителей. Однако у таких способов сэкономить есть несколько опасностей, поэтому покупку подержанных шин эксперты рекомендуют совершать только опытным водителям.

«Подводных камней много — например, остаточная глубина протектора должна быть 3–4 мм (минимально допустимая к эксплуатации — 1,6 мм). Однако часто недобросовестные продавцы увеличивают глубину подручными инструментами, и разглядеть это не всегда возможно. У проверенных производителей на шинах есть специальные индикаторы, по которым можно смотреть степень износа. Если индикатора нет — покупать такую резину с рук опасно. Также важно помнить, что срок эксплуатации резины в норме составляет 4–5 лет, потом шины начинают разрушаться по естественными причинам», — предупреждают специалисты «СберАвто».

Ранее, 27 октября, автоэксперт, обозреватель «Известий» Роман Солдатов напомнил россиянам об оптимальных сроках смены летней резины на зимнюю. По словам специалиста, автомобилистам лучше уже сейчас переходить на зимнюю резину, поскольку уже начались заморозки. Кроме того, необходимо время, чтобы привыкнуть к поведению автомобиля. В то же время он призвал не экономить на шинах, поскольку дешевые варианты живут гораздо меньше, а плохое сцепление с дорогой и ускоренное разрушение резины могут привести к ДТП.