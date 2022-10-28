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Тарантино ответил на обвинения Уэста в краже идеи для фильма

Тарантино: идея фильма «Джанго освобожденный» была задолго до встречи с Канье
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Фото: Global Look Press/Jonas Walzberg
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Режиссер Квентин Тарантино ответил на обвинения американского рэпера Канье Уэста в том, что он якобы украл у того идею для фильма «Джанго освобожденный», так как похожий сюжет Канье рассматривал для клипа на песню Gold Digger. Свою версию событий режиссер рассказал 28 октября в ток-шоу ведущего Джимми Киммела.

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«Идея «Джанго» у меня была уже задолго до того, как я встретился с Канье», — заявил Тарантино.

Режиссер признал, что скандально известный рэпер действительно встречался с ним, когда собирался сделать масштабную киноверсию своего альбома The College Dropout. Его идея состояла в том, чтобы именитые режиссеры сняли видео на разные треки музыкального сборника.

По словам Тарантино, у Уэста возникла идея снять ролик на Gold Digger, в котором рэпер хотел бы сам сыграть роль раба. Режиссер считает, что задумка музыканта была действительно крутой и он хотел бы, чтобы исполнитель ее когда-нибудь осуществил.

Фильм Тарантино «Джанго освобожденный» вышел в мировой прокат в 2012 году. Его сюжет строится на истории беглого чернокожего раба по имени Джанго.

23 октября Уэст обвинил режиссера Тарантино и актера Джейми Фокса в краже его идеи. Как утверждал рэпер, он поделился с Тарантино и Фоксом идеей музыкального видео на трек Gold Digger, а те забрали ее и использовали для сюжета фильма 2012 года «Джанго освобожденный».

Накануне, 27 октября, сообщалось, что Уэст лишился плейлиста Essentials в Apple Music на фоне своих антисемитских высказываний. От рэп-исполнителя на фоне критики отказываются и другие бренды, с которыми он сотрудничал.

В частности, Уэст сделал несколько антисемитских публикаций в Instagram (принадлежит организации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) и Twitter. Он опубликовал скриншот переписки с рэпером P. Diddy, где обвинил того в том, что его контролирует еврейское лобби. Еще Йе добавил, что евреи в целом контролируют правительство, медиа и банки.

После разрыва с Adidas состояние Уэста сократилось с $2 млрд до $400 млн.

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