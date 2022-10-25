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Канье Уэст перестал быть миллиардером после разрыва контракта с Adidas

Forbes: Канье Уэст перестал быть миллиардером после постов в соцсетях
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Фото: REUTERS/Mark J. Rebilas-USA TODAY Sports
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Американский рэпер Канье Уэстом перестал быть миллиардером после того, как немецкий производитель спортивной одежды, обуви и аксессуаров Аdidas разорвал с ним контракт. Сейчас его состояние оценивается в $400 млн, в то время как весной оно составляло $2 млрд, сообщает журнал Forbes.

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По данным издания, основной ущерб благосостоянию Уэста нанесло расторжение контракта на $1,5 млрд с Аdidas.

Как сообщалось 25 октября, компания решила разорвать соглашение с музыкантом из-за потока критических замечаний в свой адрес, которые обрушились на бренд после скандального поведения рэпера.

В частности, Уэст опубликовал антисемитские высказывания в Instagram (принадлежит к организации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) и Twitter, после чего его аккаунты были заблокированы в обеих социальных сетях. Исполнитель разместил скриншот переписки с рэпером Пи Дидди, в котором обвинял коллегу в том, что им якобы управляют евреи.

В этот же день Adidas официально подтвердил расторжение контракта с Уэстом. Так, бренд прекращает производство товаров линейки Yeezy, созданной в коллаборации с Уэстом, и выплаты музыканту.

По подсчетам аналитиков, линейка кроссовок Yeezy приносит бренду до 8% выручки При этом, только на фоне слухов о разрыве партнерства с певцом акции Adidas подешевели на 3,2%, опустившись до минимума с апреля 2016 года.

Помимо Adidas, работу с хип-хоп-исполнителем ранее уже прекратили бренды GAP и Balenciaga.

Уэст занимался дизайном обуви и одежды для Аdidas под брендом Yeezy с 2015 года. Контракт был рассчитан до 2026 года. Adidas до этого считала сотрудничество с рэпером наиболее успешной коллаборацией в истории отрасли.

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