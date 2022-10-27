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Apple Music удалил плейлист Канье Уэста Essentials

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Фото: REUTERS/Randall Hill
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Американский рэпер Канье Уэст лишился плейлиста Essentials в Apple Music на фоне своих антисемитских высказываний. Об этом в четверг, 27 октября, сообщает британское издание Daily Mail.

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«Плейлист Essentials Канье Уэста в Apple Music был удален, что указывает на то, что гигант потокового вещания также разрывает связи с рэпером», — говорится в материале.

Издание отметило, что удаление плейлиста произошло на фоне последних высказываний артиста.

От рэп-исполнителя на фоне критики отказываются и другие бренды, с которыми он сотрудничал.

«На данный момент от Уэста ушли Balenciaga и Skechers. А музей мадам Тюссо решил отправить в архив восковую фигуру музыканта», — пишет Daily Mail.

Помимо этого, у 45-летнего музыканта и отца четверых детей, сорвалась сделка с Gap, где отметили, что антисемитизм, расизм и ненависть в любой форме недопустимы в соответствии с ценностями компании.

Также с ним разорвал контракт немецкий производитель спортивной одежды, обуви и аксессуаров Аdidas. Как заявил сам Уэст, за день он потерял более $2 млрд.

Ранее в этом месяце Уэст опубликовал антисемитские высказывания в Instagram (принадлежит организации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) и Twitter, после чего его аккаунты были заблокированы в обеих социальных сетях.

Исполнитель разместил скриншот переписки с рэпером Пи Дидди, в котором обвинял коллегу в том, что им якобы управляют евреи. А в эфире телеканала Talk TV он посочувствовал уязвимому положению белых гетеросексуальных мужчин «в эпоху осуждения расизма и гомофобии».

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