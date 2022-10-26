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Канье Уэст посочувствовал белым гетеросексуальным мужчинам в США

Репэр Канье Уэст посочувствовал проблемам белых гетеросексуальных мужчин в США
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Фото: REUTERS/Randall Hill
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Американский рэпер Канье Уэст посочувствовал уязвимому положению белых гетеросексуальных мужчин в эпоху осуждения расизма и гомофобии. Свое мнение он высказал в эфире телеканала Talk TV.

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Уэст отметил, что сегодня никто не подвергается осуждению настолько, насколько белые гетеросексуальные мужчины. Кроме того, по его мнению, у них самая незначительная платформа для выражения своего мнения.

«Белый гетеросексуальный мужчина не может даже сказать, что его жена чем-то ранила его, потому что люди скажут, что это он ранит женщин. Белый гетеросексуальный мужчина не может сказать, что темнокожий сотрудник опоздал на работу, потому что люди назовут его расистом. Белый гетеросексуальный мужчина не может говорить о гомосексуальных людях, потому что назовут гомофобом», — заявил рэпер.

Как стало известно накануне, 25 октября, Уэст перестал быть миллиардером после того, как немецкий производитель спортивной одежды, обуви и аксессуаров Аdidas разорвал с ним контракт. Из-за этого его состояние уменьшилось с $2 млрд до $400 млн.

Компания решила разорвать соглашение с музыкантом из-за потока критических замечаний в свой адрес, которые обрушились на бренд после скандального поведения рэпера.

В частности, Уэст опубликовал антисемитские высказывания в Instagram (принадлежит организации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) и Twitter, после чего его аккаунты были заблокированы в обеих социальных сетях. Исполнитель разместил скриншот переписки с рэпером Пи Дидди, в котором обвинял коллегу в том, что им якобы управляют евреи.

Как сообщалось, бренд прекращает производство товаров линейки Yeezy, созданной в коллаборации с Уэстом, и выплаты музыканту. По подсчетам аналитиков, линейка кроссовок Yeezy приносит бренду до 8% выручки. При этом, только на фоне слухов о разрыве партнерства с певцом акции Adidas подешевели на 3,2%, опустившись до минимума с апреля 2016 года.

Помимо Adidas работу с хип-хоп-исполнителем ранее уже прекратили бренды GAP и Balenciaga.

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