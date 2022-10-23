Канье Уэст обвинил Тарантино в краже идеи фильма «Джанго освобожденный»
Американский рэп-исполнитель Канье Уэст обвинил режиссера Квентина Тарантино и актера Джейми Фокса в краже его идеи. Об этом он заявил в интервью британскому телеведущему Пирсу Морган, пишет издание Daily Mail 23 октября.
По словам рэпера, он поделился с Тарантино и Фоксом идеей музыкального видео на трек Gold Digger, а те забрали ее и использовали для сюжета фильма 2012 года «Джанго освобожденный».
При этом артист не исключает, что фильм о рабстве Тарантино мог придумать сам, но идея «Джанго освобожденный» принадлежит именно ему.
«Идею «Джанго» я представил Джейми Фоксу и Квентину Тарантино в качестве клипа на Gold Digger, а затем Тарантино превратил ее в фильм», — приводит издание слова Уэста.
В июне Уэст обвинил в плагиате бренд Adidas. Тогда в своей соцсети рэпер заявил, что бренд скопировал дизайн шлепанцев Yeezy Slides при разработке линейки обуви Adilette 22 Slides, поступившей в продажу в США в начале июня.
7 октября сообщалось, что компания Аdidas пересмотрит сотрудничество с Уэстом после обвинений с его стороны в плагиате.
Компания подчеркнула, что «успешное сотрудничество основано на взаимном уважении и общих ценностях». При этом отмечалось, что Уэст обвинял Аdidas не единожды.