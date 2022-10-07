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Аdidas пересмотрит сотрудничество с Канье Уэстом после его обвинений в плагиате

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Фото: Getty Images/Jonathan Leibson
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Компания Аdidas пересмотрит сотрудничество с американским рэп-исполнителем Канье Уэстом после обвинений с его стороны в плагиате.

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«После неоднократных попыток прояснить ситуацию за пределами общественности мы решили пересмотреть сотрудничество», — цитирует 6 октября немецкая газета Handelsblatt заявление Аdidas.

Компания подчеркнула, что «успешное сотрудничество основано на взаимном уважении и общих ценностях». Уэст не раз обвинял Аdidas. В этот раз реп-исполнитель заявил, что дизайнеры якобы скопировали внешний вид разработанных им кроссовок Yeezy и начали использовать их для собственных моделей бренда.

Handelsblatt уточняет, что Уэст занимается дизайном обуви и одежды для Аdidas под брендом Yeezy с 2015 года. Контракт рассчитан до 2026 года. Adidas до этого считал сотрудничество с репером наиболее успешной коллаборацией в истории отрасли.

2 августа стало известно о том, что певица Бейонсе удалила сэмпл, принадлежащий исполнительнице Келис, из песни Energy со своего нового альбома Renaissance из-за обвинения в плагиате.

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