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Итальянские Pirelli и Ferrero не намерены уходить из России

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Все крупные итальянские компании, например, Pirelli, Barilla, Ferrero и др., намерены остаться в России. Об этом «Известиям» рассказал президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России Витторио Торрембини на полях Веронского Евразийского экономического форума в Баку.

«Приостановившие работу в России компании заинтересованы в возвращении»
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«Они стараются остаться, не ведут никаких переговоров об уходе из России», — сказал он.

Сейчас логистика для компаний изменилась — ее удорожание составило +15%, отметил он.

«Barilla покупает твердые сорта пшеницы в Казахстане, поэтому существенного подорожания ее продукции не будет. А, например, у тех компаний, кто работает с технологиями, то там рост составит 10-15%», — уточнил он.

По словам Торрембини, из России ушли, в основном, компании из сферы нефтегаза и энергетики. Это, например, Enel.

«Компания распродала свои активы в России. Де-факто покупателем стал «Лукойл» — половина активов, еще половина отошла инвестиционному фонду Газпромбанка. Активы проданы в 10 раз дешевле их стоимости. Это была скандальная продажа», — отметил он.

С февраля этого года некоторые зарубежные компании приостановили деятельность в России или объявили об уходе с российского рынка на фоне геополитической обстановки и установленных антироссийских санкций. Однако постепенно часть из них решила вернуться. Так, 4 августа стало известно, что в РФ вернулся каталонский ювелирный бренд Tous. 5 октября в CORE.XP сообщили «Известиям», что Dior beauty планирует возобновить работу магазинов.

Вице-премьер, министр промышленности и торговли Денис Мантуров в интервью «Известиям» 19 сентября рассказал, что компании, которые прекратили работу на рынке РФ, как правило, заинтересованы в продолжении деятельности или в обеспечении условий для возвращения в будущем.

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