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Матвиенко переизбрали главой совета Межпарламентской ассамблеи СНГ

Спикера Совфеда Валентину Матвиенко единогласно переизбрали главой совета Межпарламентской ассамблеи СНГ
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Фото: пресс-служба Совета Федерации
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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко переизбрана главой совета Межпарламентской ассамблеи стран СНГ. Голосование состоялось в четверг, 27 октября, на заседании совета в Самарканде.

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Такое решение было принято единогласно. Представители делегаций разных стран также высказали слова поддержки и благодарности Матвиенко за ее эффективную работу.

«Сегодня Межпарламентская ассамблея играет важную роль в укреплении межпарламентского сотрудничества между нашими странами. Она стала востребованной площадкой конструктивного диалога и взаимодействия на международном уровне. Это результат работы Валентины Ивановны и, безусловно, всех коллег, представляющих парламенты стран СНГ», — сказал спикер сената Казахстана Маулен Ашимбаев.

Политик также напомнил, что при непосредственном участии Матвиенко решением Генассамблеи ООН был учрежден Международный день парламентаризма.

Ранее в четверг делегация Совета Федерации во главе со спикером Валентиной Матвиенко прибыла в Самарканд для участия в осенней сессии Межпарламентской ассамблеи стран СНГ. Основной темой станет законодательное обеспечение электоральных процессов в странах СНГ. Парламентарии примут участие в работе постоянных комиссий ассамблеи, а также в заседании Молодежной межпарламентской ассамблеи СНГ.

На площадке МПА СНГ планируется провести встречу руководителей парламентов государств — участников Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Накануне в Москве состоялось 51-е заседание совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ. На нем президент России Владимир Путин призвал к более тесному сотрудничеству в сфере антитеррора, а также к укреплению стабильности на всем пространстве СНГ. Он заявил, что мире возникают новые угрозы безопасности и не прекращаются попытки «цветных революций», а тактика шантажа, давления и запугивания уже давно применяется в отношении стран СНГ.

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