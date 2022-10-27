Захарова пригрозила мерами в случае конфискации замороженных активов РФ

Москва примет меры, если Евросоюз конфискует замороженные российские активы. Об этом 27 октября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Если дело дойдет до реальных изъятий активов россиян или наших государственных резервов, то Россия примет соответствующие меры в ответ», — заявила она в ходе брифинга.

Ранее в этот день представитель Европейской комиссии (ЕК) Кристиан Виганд сообщил о заморозке российских активов на сумму €17,5 млрд. По его словам, санкции коснулись 1350 лиц и организаций. Больше всего блокировок было осуществлено в Германии, Бельгии, Франции, Люксембурге, Ирландии, Италии и Австрии.

25 октября глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что целью Евросоюза является не заморозка российских активов, а их конфискация. Она добавила, что ЕС предстоит большая работа, чтобы создать безупречные законные основания для конфискации активов.

Днем ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что предложение ЕС использовать замороженные активы России для восстановления Украины является незаконным и противоречит международному праву. Как заметил Песков, заморозка активов России зарубежными странами является посягательством на собственность — государственную и частную.

20 октября премьер-министр РФ Михаил Мишустин указал, что Запад фактически украл российские валютные резервы. Он отметил, что недружественные страны постарались нанести как можно больший ущерб российской промышленности, финансовой системе и запугать деловое сообщество, вводя всё новые пакеты санкций.

6 октября в ЕК сообщили «Известиям», что общая сумма заблокированных ЕС активов российских граждан по состоянию на 30 сентября составляет €16,5 млрд. В ведомстве отметили, что сейчас ЕС ищет способы конфискации и передачи Киеву этих средств.

Еще в конце марта президент России Владимир Путин заявил, что коллективный Запад, приняв решение о заморозке российских резервов, объявил дефолт перед РФ и подвел черту под надежностью своих валют.