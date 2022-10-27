Глава МАГАТЭ заявил об ожидании приглашения на заседание Совбеза ООН

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси ждет приглашения на заседание Совета безопасности ООН. Он выразил желание выступить с докладом по ситуации на Запорожской АЭС, передает телеканал «Известия».

МАГАТЭ также призвало установить безопасную зону вокруг атомной электростанции. По словам Гросси, он готов предоставить Совету «интересную» информацию.

Также глава агентства намерен посетить Украину из-за новостей о «грязной бомбе».

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