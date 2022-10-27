СМИ обвинили Джо Байдена в злоупотреблении властью

СМИ обвинили президента США Джо Байдена в злоупотреблении властью. Ему припомнили попытки снизить цены на топливо в США. При этом отмечается, что действия американского лидера противоречат энергетической политике страны, передает телеканал «Известия».

Байден запретил разрабатывать новые месторождения газа и нефти на государственных землях в течение 18 месяцев. Кроме того, президент США заблокировал планы по строительству крупного нефтеперерабатывающего завода на Виргинских островах.

По данным СМИ, американский лидер использует ресурсы страны в своих политических интересах.

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