Реклама
Прямой эфир
Мир
Штайнмайер не увидел готовности к переговорам на Украине
Мир
Польша отказалась от претензий на подаренную Макроном папе римскому книгу
Мир
В Одессе переименуют 164 улицы из-за связи их названий с РФ и Белоруссией
Мир
ВС Швеции проводят обследование морского дна в районе диверсии на СП
Мир
ФРГ попросила Швейцарию о реэкспорте Киеву зарядов для установок Gepard
Происшествия
Грузовик с асфальтом перевернулся в Москве
Мир
США ввели новые санкции в отношении ряда компаний и граждан России
Мир
WP сообщила об ухудшении в Европе отношения к украинским беженцам
Мир
Гросси обсудит в Совбезе ООН создание безопасной зоны вокруг ЗАЭС
Мир
Бывшая соперница Байдена раскритиковала его за нежелание диалога с Россией
Мир
В Австрии прошли протесты против установки палаток для беженцев
Мир
В Киеве переименовали названную в честь русского художника улицу

Выпуск модели Ford Fiesta планируют завершить в июне 2023 года

0
Фото: Ford
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В компании Ford подтвердили, что намерены прекратить выпуск компактной модели Ford Fiesta, которую будут выпускать на немецком заводе компании до июня 2023 года. Потом освободившиеся площади используют для производства электрокроссовера Puma, о чем 26 октября сообщил портал Motor1.

Чужие здесь приходят: какие иномарки можно купить в России
Китайский премиум и иранский масс-маркет против параллельного импорта

Ford в рамках перехода на выпуск только электромобилей огласил свои планы относительно компактной модели Fiesta с традиционным мотором, дни которой практически сочтены.

Весной текущего года компания заявляла, что выпуск электрокроссовера Puma будет налажен на румынском заводе в городе Крайова в 2024 году, однако теперь планы изменились.

Вместе с Fiesta на немецком заводе в Кельне перестанут выпускать и двигатели внутреннего сгорания для машины. Изготовление трехцилиндрового наддувного литрового мотора EcoBoost перенесут в Румынию.

На немецком заводе марки во второй половине 2023 года станут производить среднеразмерный электрокроссовер с запасом хода в 500 км. Эксперты предположили, что новый электрокар по технической части будет схож с моделью Volkswagen ID.4.

Ford Fiesta появился в 1976 году. За 46 лет конвейерной жизни машина пережила шесть смен поколений и разошлась по всему миру тиражом свыше 18 млн единиц. Модели этого семейства делали в 13 странах мира, включая Россию: для отечественного рынка седаны и хетчбэки выпускали в Набережных Челнах на СП Ford Sollers.

6 октября компания Ford анонсировала выход последнего купе модели Ford GT в спецверсии LM Edition. Американская марка выпустит 20 машин в таком исполнении. Финальная серия суперкаров будет посвящена победе Ford в марафоне «24 часа Ле-Мана» 2016 года. Тогда гоночный GT доминировал в классе LMGTE Pro. Ford GT LM Edition будет оснащен 669-сильным бензиновым твин-турбо V6 объемом 3,5 л и 7-ступенчатым «роботом» Getrag. Последние Ford GT соберут в декабре текущего года.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022