Выпуск модели Ford Fiesta планируют завершить в июне 2023 года

В компании Ford подтвердили, что намерены прекратить выпуск компактной модели Ford Fiesta, которую будут выпускать на немецком заводе компании до июня 2023 года. Потом освободившиеся площади используют для производства электрокроссовера Puma, о чем 26 октября сообщил портал Motor1.

Ford в рамках перехода на выпуск только электромобилей огласил свои планы относительно компактной модели Fiesta с традиционным мотором, дни которой практически сочтены.

Весной текущего года компания заявляла, что выпуск электрокроссовера Puma будет налажен на румынском заводе в городе Крайова в 2024 году, однако теперь планы изменились.

Вместе с Fiesta на немецком заводе в Кельне перестанут выпускать и двигатели внутреннего сгорания для машины. Изготовление трехцилиндрового наддувного литрового мотора EcoBoost перенесут в Румынию.

На немецком заводе марки во второй половине 2023 года станут производить среднеразмерный электрокроссовер с запасом хода в 500 км. Эксперты предположили, что новый электрокар по технической части будет схож с моделью Volkswagen ID.4.

Ford Fiesta появился в 1976 году. За 46 лет конвейерной жизни машина пережила шесть смен поколений и разошлась по всему миру тиражом свыше 18 млн единиц. Модели этого семейства делали в 13 странах мира, включая Россию: для отечественного рынка седаны и хетчбэки выпускали в Набережных Челнах на СП Ford Sollers.

6 октября компания Ford анонсировала выход последнего купе модели Ford GT в спецверсии LM Edition. Американская марка выпустит 20 машин в таком исполнении. Финальная серия суперкаров будет посвящена победе Ford в марафоне «24 часа Ле-Мана» 2016 года. Тогда гоночный GT доминировал в классе LMGTE Pro. Ford GT LM Edition будет оснащен 669-сильным бензиновым твин-турбо V6 объемом 3,5 л и 7-ступенчатым «роботом» Getrag. Последние Ford GT соберут в декабре текущего года.