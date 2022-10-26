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Генерал США заявил об отсутствии систем ПВО для Украины

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Фото: Global Look Press/Oren Nahshon
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Запад занят поисками систем противовоздушной обороны (ПВО) для Украины, так как пока передать нечего. Об этом 25 октября заявил бывший командующий войсками США в Европе генерал Бен Ходжес.

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По его словам, достаточного количества средств ПВО не хватает для всей Европы.

«Только один батальон Patriot на всю Европу. За последние восемь месяцев мы узнали, что требования стали намного выше. Я думаю, что Запад сейчас ищет другие системы, которые могут помочь Украине, потому что это сейчас явно нужда номер один. Но в данном случае у нас просто нет ничего, что еще можно было бы передать. Это всегда была моя первая забота, когда командовал в Европе», — сказал он в эфире YouTube-канала «Фейгин Live».

Также 25 октября глава компании — производителя техники Raytheon Technologies Грег Хейс заявил о том, что США передали Украине два первых зенитно-ракетных комплекса (ЗРК) NASAMS. Он уточнил, что США пока не одобрили отправку на Украину систем ПВО Patriot, несмотря на то что переговоры на эту тему ведутся регулярно.

Одновременно с этим президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на поставки Европой систем ПВО. По его словам, Украине «жизненно важна» противовоздушная оборона. Он отметил, что системы ПВО производит как Италия, так и Франция, Германия и другие страны.

24 октября Зеленский раскритиковал Израиль за отказ от поставок стране систем ПВО. Ранее в тот же день глава минобороны Израиля Бени Ганц в ходе переговоров с украинским коллегой Алексеем Резниковым еще раз указал, что страна не будет поставлять вооружения Киеву.

Ранее, 20 октября, газета The Washington Post сообщила, что Украине не хватает систем ПВО для обороны каждой части страны. По данным издания, большая часть украинских систем была создана еще в советское время и устарела.

16 октября представитель министерства обороны США генерал Пэт Райдер сообщал, что Киев получит американские ПВО.

Также в октябре зампред Совбеза России Дмитрий Медведев подчеркнул, что поставки Западом Киеву реактивных систем залпового огня повышенной дальности являются самым быстрым путем эскалации конфликта на Украине.

Западные страны увеличили отправку Киеву оружия и военной техники на фоне проводимой РФ спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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