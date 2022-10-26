Производитель NASAMS заявил о передаче Украине двух ЗРК

США передали Украине два зенитно-ракетных комплекса NASAMS. Об этом заявил глава компании-производителя техники Raytheon Technologies Грег Хейс в интервью телеканалу CNBC во вторник, 25 октября.

«Мы доставили две системы правительству США пару недель назад. Их разворачивают на Украине сегодня», ― поделился информацией Хейс.

Он также уточнил, что США пока не одобрили отправку на Украину систем противовоздушной обороны Patriot, несмотря на то что переговоры на эту тему ведутся регулярно.

Ранее, 25 октября, президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на поставки Европой систем ПВО для обеспечения безопасности страны.

Накануне в США раскритиковали президента страны Джо Байдена за бессмысленные для страны траты на Украину, что только усиливает риск ядерного конфликта. Эксперты отметили, что у Соединенных Штатов Америки достаточно собственных внутренних проблем, таких как инфляция, нелегальная миграция, рост преступности и распространение наркотиков.

18 октября стало известно о намерении Вашингтона передать Киеву $4,5 млрд в качестве очередной экономической помощи. В этот день глава украинского минобороны Алексей Резников заявил, что в течение октября Киев ожидает поступления первой партии зенитных ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS из США.

12 октября сообщалось, что общий объем помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ) со стороны Вашингтона достиг $16,8 млрд. Министр обороны США Ллойд Остин добавил, что страны Запада готовы продолжать оказывать дальнейшую поддержку Киеву.

Западные страны увеличили отправку Киеву оружия и военной техники на фоне проводимой РФ спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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