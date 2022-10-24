Байдена обвинили в колоссальных тратах для приближения ядерной войны

Белый дом тратит миллиарды долларов на бессмысленную для американских интересов поддержку Украины, что грозит миру ядерной войной. Такое мнение в статье для портала American Thinker 22 октября выразил обозреватель под псевдонимом Фрэнк Либерато.

По его словам, риск ядерного конфликта увеличивается день за днем.

«По мере приближения к активному военному участию в конфликте на Украине администрации Байдена впору объяснить американскому народу, каким именно образом война с Россией отвечает интересам Соединенных Штатов», — предложил автор публикации.

Он указал, что в США достаточно собственных проблем, среди которых инфляция, нелегальная миграция, рост преступности и распространение наркотиков.

«Разве у нас нет дел поважнее, чем тратить столь нужные миллиарды на защиту чужих границ?» — задался он вопросом.

По мнению Либерато, украинский кризис должен был завершиться еще зимой отказом Киева от планов вступить в НАТО. Однако украинцы, пишет он, выбрали «дальнейшее опустошение страны».

«Мы продолжаем направлять миллиарды долларов налогоплательщиков на военную операцию, не выгодную с точки зрения американских интересов и не имеющую однозначного решения», — написал автор.

При этом он подчеркнул, что антироссийские санкции привели к серьезному укреплению рубля и одновременно к росту инфляции на Западе.

Ранее в понедельник бывший эксперт по стратегическому планированию США Уэсли Холлман заявил, что поставки оружия на Украину снижают обороноспособность самих поставщиков. По его словам, запасы вооружений истощаются, а на усиление производственной линии уйдет порядка двух лет.

20 октября сообщалось, что американский конгресс намерен до января грядущего года одобрить закон о выделении новой порции финансовой помощи для Киева до $50 млрд. Этого будет достаточно, чтобы гарантировать, что Украина сможет продержаться весь год.

Кроме того, 18 октября стало известно о намерении Вашингтона передать Киеву $4,5 млрд в качестве очередной экономической помощи. В этот день глава украинского минобороны Алексей Резников заявил, что в течение октября Киев ожидает поступления первой партии зенитных ракетных комплексов NASAMS из США.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал на затягивание США конфликта на Украине поставками систем ПВО. Он отметил, что настрой западных стран давно понятен и не вызывает никакого удивления.

Западные страны увеличили отправку Киеву оружия и военной техники на фоне проводимой РФ спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».