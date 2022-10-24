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В США заявили о снижении обороноспособности страны из-за поставок оружия Украине

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Поставки оружия на Украину снижают обороноспособность самих США. Об этом в понедельник, 24 октября, заявил бывший эксперт по стратегическому планированию США Уэсли Холлман.

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«В моем понимании истощались не только наши [запасы], но и тех союзников, кто также оказал поддержку: британцев, поляков, немцев. Предположу, что это оказывает реальное воздействие на нашу готовность к определенным планам по проведению операций», — сказал он «РИА Новости».

Холлман подчеркнул, что амуниция истощается из-за поставок на Украину, а на усиление производственной линии уйдет порядка двух лет.

20 октября сообщалось, что американский конгресс намерен до января грядущего года одобрить закон о выделении новой порции финансовой помощи для Киева до $50 млрд. Как уточняется, этой суммы будет достаточно, чтобы гарантировать, что Украина сможет продержаться весь год.

Кроме того, 18 октября стало известно о намерении Вашингтона передать Киеву $4,5 млрд в качестве очередной экономической помощи. В этот день глава украинского минобороны Алексей Резников заявил, что в течение октября Киев ожидает поступления первой партии зенитных ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS из США.

12 октября сообщалось, что общий объем помощи вооруженным силам Украины (ВСУ) со стороны Вашингтона достиг $16,8 млрд. Министр обороны США Ллойд Остин добавил, что страны Запада готовы продолжать оказывать дальнейшую поддержку Киеву.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал на затягивание США конфликта на Украине поставками систем ПВО. Он отметил, что настрой западных стран давно понятен и не вызовет никакого удивления.

Западные страны увеличили отправку Киеву оружия и военной техники на фоне проводимой РФ спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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