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В России выявили два новых варианта COVID-19

Попова: в России выявили два новых варианта коронавируса, в том числе «Цербер»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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В России выявлено два новых варианта COVID-19, один из них — подвид штамма «Омикрон» «Цербер». Об этом в среду, 26 октября, заявила журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По словам Поповой, прогнозируется дальнейшее развитие эпидситуации в части распространения новых вариантов.

«На прошедшей неделе мы выявили два новых для РФ геноварианта — это BQ.1 и BQ.1.1 («Цербер»)», — пояснила Попова.

Попова добавила, что вместе с этим эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в России управляемая. Пятую неделю подряд идет снижение числа случаев. По словам главы ведомства, снова вводить какие-либо ограничения в стране не планируется.

Штамм есть силы: чем опасен вариант коронавируса «Цербер»
Еще одна линия SARS-CoV-2 может стать причиной третьей волны «Омикрона» в Европе

17 октября сообщалось, что вирусологи из США разработали новый вариант коронавируса, который приводит к 80% смертности среди мышей. Ученые использовали шиповидный белок штамма «Омикрон» и связали его со штаммом, который появился в китайском Ухане в начале пандемии. Однако, по словам вирусологов, получившийся вариант вряд ли будет настолько же опасен для людей.

11 октября ученые предупредили о сверхбыстром распространении еще одного варианта коронавируса, получившего неофициальное название «Цербер». Это штамм BQ.1.1, который отходит от линии ВА.5 «Омикрона». Как выяснили «Известия», рост инфицирований «Цербером» может стать одной из причин третьей волны заболеваемости вариантами «Омикрона» в Европе.

В России продолжается кампания по вакцинации. Жителей прививают бесплатно. Всего в РФ зарегистрировано семь препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак» и «Конвасэл».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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