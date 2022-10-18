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В США создали вариант COVID-19 с 80% смертностью у мышей

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Фото: Global Look Press/Senior Airman Samuel Colvin
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Вирусологи из США разработали новый вариант коронавируса, который приводит к 80% смертности среди мышей. Об этом 17 октября сообщила британская газета Daily Mail.

Штамм есть силы: чем опасен вариант коронавируса «Цербер»
Еще одна линия SARS-CoV-2 может стать причиной третьей волны «Омикрона» в Европе

Группа исследователей из Флориды и Бостона использовала шиповидный белок «омикрон» и связала его со штаммом, который появился в китайском Ухане в начале пандемии.

Получившийся штамм привел к смерти 80% зараженных мышей, в то время как ни одна не скончалась от «омикрона».

Кроме того, ученные исследовали влияние различных штаммов на легкие человека. Вирусологи установили, что новый штамм производит в пять раз больше вирусных частиц, чем «омикрон».

Однако, подчеркнули ученные, получившийся штамм вряд ли будет настолько же опасен для людей.

Ранее, 11 октября, ученые предупредили о сверхбыстром распространении еще одного варианта коронавируса, получившего неофициальное название «Цербер». Это штамм BQ.1.1, который отходит от линии ВА.5 «Омикрона». Как выяснили «Известия», рост инфицирований «Цербером» может стать одной из причин третьей волны заболеваемости вариантами «Омикрона» в Европе.

В России продолжается кампания по вакцинации. Жителей прививают бесплатно. Всего в РФ зарегистрировано семь препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак» и «Конвасэл».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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