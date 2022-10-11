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Ученые предсказали третью волну «Омикрона» в Европе

Ученые предсказали третью волну «Омикрона» в Европе из-за нового штамма «Цербер»
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Фото: Global Look Press/Andreas Arnold
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Ученые предупредили о сверхбыстром распространении еще одного варианта коронавируса, получившего неофициальное название «Цербер». Это штамм BQ.1.1, который отходит от линии ВА.5 «Омикрона». Как выяснили «Известия», рост инфицирований «Цербером» может стать одной из причин третьей волны заболеваемости вариантами «Омикрона» в Европе.

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В геноме BQ.1.1 есть ряд новых мутаций, позволяющих обходить иммунитет, выработанный на вакцины и предыдущие заражения коронавирусом.

«В процессе адаптации вирусы меняются так, чтобы обходить иммунитет. И новый вариант BQ.1.1 потенциально может стать источником следующей волны коронавируса», — рассказал «Известиям» директор научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины института фундаментальной медицины и биологии КФУ Альберт Ризванов.

Вариант «Омикрона» BQ.1.1 — это потомок линии BA.5, в котором добавились антииммунные мутации R346T, K444T и N460K, сообщил ученый-генетик Дмитрий Прусс. Когда этот штамм только нашли, он показывал астрономический рост заболеваемости COVID-19 в Великобритании, рассказал ученый.

Количество выявленных геномов BQ.1.1 за первые девять дней после его обнаружения выросло там с одного до 28. С наступлением осени заболеваемость коронавирусом в европейских странах выросла настолько, что эксперты здравоохранения ЕС уже стали говорить о начале третьей волны заболеваемости «Омикроном».

Как ранее сообщало агентство Reuters, пока вирусологи сходятся на том, что нынешний подъем связан с распространенными летом вариантами «Омикрона» ВА.4/5. Однако и новые подвиды вируса набирают силу: представители Всемирной организации здравоохранения уже заявили, что ученые отслеживают сотни мутировавших форм «Омикрона».

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Штамм есть силы: чем опасен вариант коронавируса «Цербер»

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