Стал известен новый состав правительства Великобритании

Министром иностранных дел Великобритании в составе кабинета Риши Сунака остался Джеймс Клеверли, глава минобороны Бен Уоллес также сохранил свой пост. Об этом 25 октября сообщил телеканал Sky News.

Заместителем Сунака назван Доминик Рааб, он также вернулся на пост министра юстиции Соединенного Королевства.

48-летний Рааб был ключевым союзником Сунака и помогал руководить его избирательной кампанией этим летом, когда политик боролся за премьерский пост, уступив в финале Лиз Трасс.

Джереми Хант останется на посту канцлера казначейства.

За партийную дисциплину будет отвечать Саймон Харт, председателем консервативной партии назначен Надхим Захави. Канцлером по вопросам Ланкастера стал Оливер Дауден.

Также известно, что Суэлла Браверман вернулась на пост главы МВД Великобритании. Она подала в отставку 19 октября.

С поста министра юстиции ушел Брэндон Льюис, министр по вопросам развития Вики Форд, министр образования Кит Малтхаус, министр окружающей среды Ранил Джаявардена.

В этот же день подал в отставку министр энергетики Великобритании, союзник бывших премьер-министров королевства Лиз Трасс и Бориса Джонсона Джейкоб Рис-Могг. Как сообщалось, он ушел в отставку после выступления Сунака.

Должность секретаря по труду и пенсиям покинула Хлоя Смит, ушла с поста глава МВД Суэлла Браверман.

Также лишились должности секретарь по делам Уэльса Роберт Бакленд и председатель Консервативной партии Джейк Берри.

Сунак был избран новым премьер-министром Великобритании 24 октября. На пост его утвердил король Карл III.

После избрания Сунак сообщил членам парламента от Консервативной партии, что им надо объединиться перед лицом кризиса. В своей первой публичной речи на новом посту он объявил, что объединение страны и партии станет для него приоритетом.

До этого Сунак занимал должность главы министра финансов Британии.

Предшественник Сунака Лиз Трасс заявила о своей отставке 20 октября. Она занимала должность премьер-министра всего 44 дня.