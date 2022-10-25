Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Число пострадавших при взрыве машины в Мелитополе увеличилось до шести
Политика
Путин упрекнул координационный совет в отсутствии подготовленного задания
Мир
США завили о готовности продолжить переговоры с Ираном по ядерной сделке
Общество
Путин заявил о необходимости улучшить административные процедуры в РФ
Политика
В Госдуме обвинили Зеленского в попрошайничестве на мировом уровне
Мир
Австрийцы выйдут на марш против наплыва беженцев с Украины
Общество
Собянин указал на необходимость введения мер допреагирования в приграничных регионах
Мир
Президент Гвинеи-Бисау заявил об интересе к закупкам кораблей и вертолетов РФ
Мир
Постпред РФ в Вене заявил об отсутствии реакции Запада на обстрелы Каховской ГЭС
Мир
Байден заявил о желании сотрудничества с новым премьером Британии
Мир
Венгрия выступила против предложений ЕК по борьбе с энергокризисом в Европе
Мир
Армянский оппозиционный депутат разорвал документ о мире между Ереваном и Баку

Врач оценил влияние магнитной бури после солнечного затмения

0
Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Магнитная буря после солнечного затмения оказывает влияние на людей, имеющих определенные заболевания. Об этом 25 октября заявил «Известиям» терапевт и врач функциональной диагностики Андрей Кондрахин.

Всё совпало: как увидеть кольцевое солнечное затмение
Редкое астрономическое явление, которое случится в самый длинный день года, будет заметно даже в Москве

«Это могут быть заболевания сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы и других каких-то органов в стадии обострения, либо обострятся хронические заболевания. Тогда у людей возникают проблемы: они действительно чувствуют геомагнитное излучение», — сказал он.

Здоровый человек не ощущает на себе влияние магнитных бурь. Однако те, кто изначально имеет проблемы с восприимчивостью к стихии, испытывают ухудшение настроения, снижение работоспособности, повышение артериальное давления или, наоборот, его снижение. Также у них возникают головные боли, появляется сонливость или бессонница.

«Это связано как раз с тем, что изначально были какие-то изменения в организме. Прежде всего эти изменения надо постараться выявить и лечить. Если высокое давление, надо обязательно обратиться к врачу и давление стабилизировать. Если давление низкое — такая же история, надо понять обязательно, почему давление снижается», — отметил эксперт.

Во время магнитной бури следует провести день как можно более адаптивно, испытывать меньше стресса, употреблять меньше агрессивных продуктов питания. Это позволит не напрягаться организму лишний раз и даст возможность ему спокойно пережить это время.

Ранее, 25 октября, россиян предупредили об опасности наблюдения за солнечным затмением. Оно может привести к ожогу сетчатки глаз, сказал врач-офтальмолог Сергея Хомяков.

Москвичи могли в этот день наблюдать затмение начиная с 12:24 мск. Оно достигло максимума к 13:38. К концу уникальное явление пошло в 14:51. В ходе этого затмения солнце скрыто от глаз примерно на 70.9%.

Затмение стало повторением солнечного затмения 14 октября 2004 года. Следующее затмение этого цикла состоится 4 ноября 2040 года.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022