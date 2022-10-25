Врач оценил влияние магнитной бури после солнечного затмения

Магнитная буря после солнечного затмения оказывает влияние на людей, имеющих определенные заболевания. Об этом 25 октября заявил «Известиям» терапевт и врач функциональной диагностики Андрей Кондрахин.

«Это могут быть заболевания сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы и других каких-то органов в стадии обострения, либо обострятся хронические заболевания. Тогда у людей возникают проблемы: они действительно чувствуют геомагнитное излучение», — сказал он.

Здоровый человек не ощущает на себе влияние магнитных бурь. Однако те, кто изначально имеет проблемы с восприимчивостью к стихии, испытывают ухудшение настроения, снижение работоспособности, повышение артериальное давления или, наоборот, его снижение. Также у них возникают головные боли, появляется сонливость или бессонница.

«Это связано как раз с тем, что изначально были какие-то изменения в организме. Прежде всего эти изменения надо постараться выявить и лечить. Если высокое давление, надо обязательно обратиться к врачу и давление стабилизировать. Если давление низкое — такая же история, надо понять обязательно, почему давление снижается», — отметил эксперт.

Во время магнитной бури следует провести день как можно более адаптивно, испытывать меньше стресса, употреблять меньше агрессивных продуктов питания. Это позволит не напрягаться организму лишний раз и даст возможность ему спокойно пережить это время.

Ранее, 25 октября, россиян предупредили об опасности наблюдения за солнечным затмением. Оно может привести к ожогу сетчатки глаз, сказал врач-офтальмолог Сергея Хомяков.

Москвичи могли в этот день наблюдать затмение начиная с 12:24 мск. Оно достигло максимума к 13:38. К концу уникальное явление пошло в 14:51. В ходе этого затмения солнце скрыто от глаз примерно на 70.9%.

Затмение стало повторением солнечного затмения 14 октября 2004 года. Следующее затмение этого цикла состоится 4 ноября 2040 года.