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Россиян предупредили об опасности наблюдения за солнечным затмением 25 октября

Врач Хомяков: наблюдение за солнечным затмением 25 октября может привести к ожогу сетчатки глаз
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Фото: РИА Новости/Владимир Песня
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Жители некоторых регионов России, в том числе Москвы, 25 октября наблюдают интересное природное явление — частичное солнечное затмение. Однако наблюдение за солнечным затмением может привести к ожогу сетчатки глаз, предупредил в беседе с «Известиями» врач-офтальмолог, главный врач «ИНВИТРО-Москва» Сергей Хомяков.

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«Самое частое осложнение наблюдения за затмением — солнечный ожог центральной зоны сетчатки или макулы, которая обеспечивает нам за счет сконцентрированных в ней колбочек высокую остроту зрения и цветовосприятие. После такого фотоповреждения сетчатки остается темное пятно перед глазом и пропадает возможность различать буквы, читать, водить машину и прочее, так как остается лишь периферическое зрение, которое позволяет только ориентироваться в пространстве», — пояснил специалист.

По его словам, безопасным способом наблюдения за солнечным затмением является метод Персея, когда человек не смотрит на солнце, а наблюдает его отражение, например от поверхности стекла.

Также безопасно смотреть на солнце через камеру-обскура, наблюдая отражение лучей, прошедших через маленькую дырочку в стенке камеры.

«Современный метод — наблюдать затмение через экран цифровой камеры, телевизора или планшета. На само солнце смотреть нельзя, а если и смотреть, то через хорошенько закопченное дочерна стекло либо специальные светофильтры — такие, которые установлены в очках или маске сварщика. Темных очков, даже 4-го, максимального класса светозащиты может быть недостаточно», — добавил Хомяков.

Москвичи могут наблюдать затмение начиная с 12:24 мск, а максимума оно достигнет к 13:38. К концу уникальное явление пойдет в 14:51. В ходе этого затмения солнце скрыто от глаз примерно на 70.9%. «Известия» ведут прямую видеотрансляцию события.

Затмение стало повторением солнечного затмения 14 октября 2004 года. Следующее затмение этого цикла состоится 4 ноября 2040 года.

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