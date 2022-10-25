Послов РФ и Белоруссии отказались приглашать на вручение Нобелевской премии
Нобелевский фонд отказался приглашать послов России и Белоруссии на церемонию вручения Нобелевской премии в Стокгольме. Об этом говорится в заявлении комитета, опубликованном 25 октября на его сайте.
Как отметили организаторы, премия основана «на уважении к гуманизму, науке, культуре и интернационализму».
«Это уважение также является основой достижений, которые отмечаются и подчеркиваются, когда лауреаты Нобелевской премии и гости со всего мира приглашаются на церемонию вручения Нобелевской премии и банкет 10 декабря», — говорится в заявлении комитета.
На мероприятия традиционно приглашают ряд официальных представителей государственных структур Швеции и послов, находящихся в стране.
10 октября сообщалось, что экс-глава Федеральной резервной системы США Бен Бернанке, а также американские исследователи Дуглас Даймонд и Филип Дыбвиг стали лауреатами Нобелевской премии по экономике за 2022 год.
Лауреатом Нобелевской премии по литературе за 2022 год стала французская писательница Анни Эрно за мужество и точность, «с которой она обнажает истоки, отчуждение и коллективные рамки личной памяти».
Награду по химии присудили американцам Каролин Бертоцци, Барри Шарплессу и датчанину Мортену Мелдалу за инструменты для создания молекул.