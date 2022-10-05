Ученым из США и Дании присудили Нобелевскую премию по химии
Нобелевскую премию по химии присудили американцам Каролин Бертоцци, Барри Шарплессу и датчанину Мортену Мелдалу за инструменты для создания молекул. Об этом в среду, 5 октября, уведомил Нобелевский комитет Королевской академии наук. Ученые стали лауреатами за «развитие клик-химии и биоортогональной химии».
Секретарь Нобелевского комитета подчеркнул, что так ученые внесли вклад в функциональный способ построения молекул.
«Премия по химии этого года присуждена не за что-то сверхсложное, а за работу с тем, что, напротив, легко и просто. Функциональные молекулы могут создаваться даже прямым путем», — приводятся в сообщении слова председателя Нобелевского комитета по химии Юхан Оквист.
4 октября Нобелевскую премию по физике 2022 года за исследования в квантовой механике присудили Алену Аспету из Франции, Джону Клаузеру из США и Антону Цайлингеру из Австрии. Исследователи получили награду за эксперименты с запутанными фотонами, установление нарушения неравенств Белла и первенство в создании науки о квантовой информации.
Днем ранее сообщалось о присуждении Нобелевской премии по физиологии и медицине 2022 года ученому из Швеции Сванте Паабо за исследование генома вымерших гоминидов и эволюции человека. На протяжении последних лет он неоднократно числился среди наиболее вероятных кандидатов на Нобелевскую премию.