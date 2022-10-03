Нобелевская премия по медицине присуждена за исследование вымерших гоминидов

Нобелевская премия по физиологии и медицине 2022 года присуждена за исследование генома вымерших гоминидов и эволюции человека ученому из Швеции. Об этом 3 октября сообщил шведский Нобелевский комитет в Twitter.

«Нобелевской премией в области физиологии и медицины награжден Сванте Паабо за его открытия в области геномов исчезнувших гоминидов и человеческой эволюции», — говорится в заявлении организации в Twitter.

Гоминидами называют семейство приматов, включающее людей и больших человекообразных обезьян. Ранее к гоминидам относились только люди и их вымершие предки, а орангутанов, горилл и шимпанзе специалисты выделяли в отдельное семейство понгиды.

Ученый Сванте Паабо на протяжении последних лет неоднократно числился среди наиболее вероятных кандидатов на Нобелевскую премию.

Представители Нобелевского комитета рассказали, что Паабо сделал «сенсационное открытие» вымершего гоминида — Денисовского человека, основываясь на генетических материалах, которые он получил из одной пальцевой кости. Ученый обнаружил, что от этого вида перешла передача генов к Homo sapiens. Они и сегодня влияют на организм человека, в частности, на реакцию иммунной системы на инфекции.

Нобелевская премия по медицине и физиологии является «комплексным явлением», среди нобелиатов есть как врачи и физиологи, так и биологи, инженеры, физики и химики, рассказал ранее в понедельник «Известиям» заведующий лабораторией анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ Станислав Отставнов.

Тогда же российские ученые назвали исследования в естественных науках, которые, по их мнению, заслуживают Нобелевской премии 2022 года. Для этого «Известия» обратились к экспертам и проверили, насколько их оценки совпадают с прогнозами компании Clarivate. Как считает академик РАН, директор Института кластерной онкологии Сеченовского университета Игорь Решетов, в медицине в последнее время особое внимание привлекают три темы: коронавирсуная инфекция, онкологические болезни и врожденные патологии.

Год назад, в 2021 году Нобелевская премия по медицине досталась представителям США Дэвиду Джулиусу и Ардему Патапутяну за открытие молекул-рецепторов, которые запускают биохимические реакции, ответственные за ощущения тепла, холода и прикосновений.