Нобелевскую премию по литературе получила француженка Анни Эрно

Лауреатом Нобелевской премии по литературе за 2022 год стала французская писательница Анни Эрно. Об этом объявил в четверг, 6 октября, Нобелевский комитет Шведской академии

Как сказано в решении, автор получила премию за мужество и точность, «с которой она обнажает истоки, отчуждение и коллективные рамки личной памяти».

Эрно родилась 1 сентября 1940 года. Первый ее роман «Пустые шкафы» был опубликован в 1974 году. Всего она написала больше 20 книг. В них отражены темы взросления, брака, аборта и онкологии.

Днем ранее Нобелевскую премию по химии присудили американцам Каролин Бертоцци, Барри Шарплессу и датчанину Мортену Мелдалу за инструменты для создания молекул. Ученые стали лауреатами за «развитие клик-химии и биоортогональной химии».

4 октября Нобелевскую премию по физике 2022 года за исследования в квантовой механике присудили Алену Аспету из Франции, Джону Клаузеру из США и Антону Цайлингеру из Австрии. Исследователи получили награду за эксперименты с запутанными фотонами, установление нарушения неравенств Белла и первенство в создании науки о квантовой информации.