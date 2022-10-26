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Россияне назвали самое нелюбимое рутинное занятие

Исследование показало, что больше всего россияне не любят заниматься уборкой и работать
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Фото: ТАСС/Руслан Шамуков
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Сервис доставки готовой еды и продуктов питания Delivery Club и исследовательская компания Aventica узнали, какие рутинные дела не нравятся россиянам. Исследование показало, что больше всего в России не любят заниматься уборкой — этот вариант выбрало 42% опрошенных. С результатами опроса 26 октября ознакомились «Известия».

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Второе место в списке нелюбимых занятий досталось работе (26%), а третье — поездкам на общественном транспорте (24%). Несмотря на то что россияне любят поесть, закупка продуктов в магазине и сам процесс приготовления еды не вызывает у них симпатии. Так, почти четверть жителей российских городов назвали эти занятия самой неприятной рутиной.

При этом больше всего опрошенные любят спать — самой приятной активностью сон считают 64% респондентов. Второе место занял прием пищи (51%), а замкнули тройку лидеров общение вживую и совместное времяпрепровождение с детьми или друзьями (49%).

В то же время аналитики выяснили, что постоянные пользователи онлайн-сервисов оценивают свой уровень комфорта и удовлетворенности от жизни выше, чем остальные. Так, использование сервисов для занятий спортом, онлайн-обучения, заказа такси и другого даже чаще одного раза в месяц позволяет в среднем повысить ощущение удовлетворенности человека от жизни почти на 10%.

В исследовании приняло участие более 2 тыс. респондентов в возрасте от 18 до 54 лет, проживающие в городах России с численностью населения от 100 тыс. человек.

В сентябре психолог Светлана Квитко назвала факторы, помогающие понять, находится ли работник в ресурсном состоянии. По ее словам, на необходимость взять отпуск указывают частые простуды, отсутствие мотивации и интереса к жизни, а также эмоциональная неуравновешенность.

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