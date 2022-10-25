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Погиб участвовавший в доставке украинского флага на остров Змеиный военный

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Фото: commons.wikimedia.org/Фотонак
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Один из украинских военных, доставлявший флаг на остров Змеиный, погиб. Об этом 25 октября сообщил один из его сослуживцев.

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«Этот человек, который идет спереди, — это мой товарищ, он уже погиб. Его похоронили в субботу», — рассказал он в эфире «Ми — Україна».

30 июня в Минобороны России сообщили о том, что Вооруженные силы (ВС) РФ завершили выполнение задач на острове Змеиный в Черном море и вывели находившийся там гарнизон.

На следующий день военный эксперт Дмитрий Болтенков рассказал «Известиям», что вооруженные силы Украины (ВСУ) обязательно попытаются зайти на остров Змеиный, потому что в отсутствие реальных им нужны хотя бы медийные победы. По его словам, такая акция будет стоить дорого.

Также 1 июля депутат Госдумы от крымского региона Алексей Черняк заявил, что Змеиный остается под контролем ВКС и флота России. По словам парламентария, российские военные освободили остров от украинских националистов, отбили несколько атак, попыток высадки украинского десанта, сбили значительное количество авиации и дронов.

4 июля руководитель пресс-центра оперативного командования «Юг» минобороны Украины Наталья Гуменюк заявляла, что территория острова возвращена под юрисдикцию государства и ВСУ установили там государственный флаг страны.

Однако в тот же день Гуменюк признала ложь о появлении флага на острове Змеиный. В эфире американского телеканала CNN она пояснила, что флаг сбросили с вертолета. Руководитель пресс-центра попросила воспринимать ее слова о поднятом флаге «метафорически».

7 июля официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что Киев попытался установить флаг Украины на острове Змеиный, однако российские военные нанесли по острову ракетный удар.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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