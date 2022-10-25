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В Белом доме заявили о намерении Байдена снизить цены на бензин

Белый дом: Байден намерен сделать всё для снижения цен на бензин в США
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Фото: Global Look Press/Xinhua
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Администрация президента США Джо Байдена собирается задействовать все ресурсы для снижения цен на бензин на внутреннем рынке. Об этом 24 октября заявил Белый дом.

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Согласно заявлению, Байден намерен сделать всё, что в его силах, чтобы добиться снижения цен на бензин для американцев.

«Это включает объявленное президентом продление программы высвобождения нефти из стратегического резерва до декабря, намерение закупить нефть по цене около $70 за баррель для пополнения резерва, а также призыв к нефтегазовым компаниям передать свою выручку от снижения добычи и цен на нефть потребителям (путем снижения стоимости) на заправочных станциях», — говорится в заявлении.

Кроме того, в нем отмечается, что цены на топливо в США снижаются уже несколько месяцев благодаря предпринятым администрацией мерам. По данным администрации Байдена, с момента достижения своих пиковых значений в июне этот показатель за последние 18 недель упал почти на четверть.

Ранее, 19 октября, Байден объявил, что из стратегических резервов выйдут еще 15 млн баррелей сырой нефти. По его словам, это поможет снизить цены на сырье. Он отметил, что всего в запасах у США имеется 400 млн баррелей нефти.

13 октября американский лидер пообещал в ближайшее время рассказать о мерах администрации, направленных на снижение цен на бензин в США. Однако от дополнительных подробностей он воздержался.

До этого, 8 октября, президент США заявил, что Россия и Саудовская Аравия виноваты в росте цен на бензин в стране. Как отметил Байден, правительство США прикладывает все усилия для увеличения рабочих мест в стране, привлечения инвестиций в компании и борьбы с инфляцией. По его словам, он смог снизить цену на бензин более чем на $1,6 за галлон, но она постепенно повышается из-за действий РФ и Саудовской Аравии.

При этом 6 октября обозреватель британской газеты The Telegraph Бен Марлоу написал, что соглашение стран ОПЕК+ и России о снижении добычи нефти стало унижением для Байдена. Автор отмечал, что такое решение показывает ухудшение отношений США с Саудовской Аравией, а также укрепление ее связей с Россией.

4 октября стало известно, что сокращение добычи нефти стран ОПЕК+ может плохо отразиться на демократах во время промежуточных выборов в конгресс США в ноябре. Отмечается, что глава Белого дома не смог убедить принца Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда добывать больше нефти на фоне растущих цен на топливо.

Страны ОПЕК+ приняли решение по нефти на заседании министерского мониторингового комитета 5 октября. Из него следует, что страны должны сократить производство черного золота с ноября на 2 млн баррелей в сутки. На фоне новости стоимость Brent поднялась выше отметки $93 за бочку. В ближайший месяц цена может вырасти до $100 за баррель, спрогнозировали аналитики.

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