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Байден указал на готовность США высвобождать нефть из стратегического запаса

Байден: минэнерго США поставит из стратегических резервов на рынок еще 15 млн баррелей нефти
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Фото: REUTERS/Richard Carson
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Министерство энергетики США поставит из стратегического резерва страны на рынок еще 15 млн баррелей нефти. Об этом заявил 19 октября президент США Джо Байден, выступая в Белом доме.

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«Минэнерго поставит еще 15 млн баррелей из стратегического нефтяного резерва, продлив объявленную ранее продажу до декабря месяца. Независимые аналитики подтвердили, что такие действия играли большую роль в снижении цен на нефть», — сказал глава Белого дома.

Байден добавил, что США продолжат использование этого национального актива. Он подчеркнул, что стратегический нефтяной резерв страны заполнен более чем наполовину. В нем около 400 млн баррелей нефти.

«Я сказал своей команде, чтобы они были готовы к дальнейшим поставкам в ближайшие месяцы в случае необходимости», — подчеркнул он.

Также Байден уточнил, что к концу года США будут добывать 1 млн баррелей нефти в сутки. В следующем году страна выйдет на рекордные показатели, заверил он.

В начале октября участники ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки, начиная с ноября, продлив сделку до конца 2023 года. Решение поддержали все участники альянса, включая Россию.

Решение вызвало недовольство американской администрации, требовавшей увеличения нефтедобычи. Так, в ответ американский сенатор Крис Мерфи заявил, что, после того как саудиты встали на сторону России и ОПЕК+, президенту Байдену следует «пересмотреть отношения с Саудовской Аравией».

В МИД Саудовской Аравии подчеркивали, что решение ОПЕК+ было продиктовано только экономическими соображениями, и отвергли обвинения США в поддержке РФ.

В Москве добавили, что такая мера направлена исключительно на стабилизацию нефтяного рынка.

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