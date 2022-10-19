Байден указал на готовность США высвобождать нефть из стратегического запаса
Министерство энергетики США поставит из стратегического резерва страны на рынок еще 15 млн баррелей нефти. Об этом заявил 19 октября президент США Джо Байден, выступая в Белом доме.
«Минэнерго поставит еще 15 млн баррелей из стратегического нефтяного резерва, продлив объявленную ранее продажу до декабря месяца. Независимые аналитики подтвердили, что такие действия играли большую роль в снижении цен на нефть», — сказал глава Белого дома.
Байден добавил, что США продолжат использование этого национального актива. Он подчеркнул, что стратегический нефтяной резерв страны заполнен более чем наполовину. В нем около 400 млн баррелей нефти.
«Я сказал своей команде, чтобы они были готовы к дальнейшим поставкам в ближайшие месяцы в случае необходимости», — подчеркнул он.
Также Байден уточнил, что к концу года США будут добывать 1 млн баррелей нефти в сутки. В следующем году страна выйдет на рекордные показатели, заверил он.
В начале октября участники ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки, начиная с ноября, продлив сделку до конца 2023 года. Решение поддержали все участники альянса, включая Россию.
Решение вызвало недовольство американской администрации, требовавшей увеличения нефтедобычи. Так, в ответ американский сенатор Крис Мерфи заявил, что, после того как саудиты встали на сторону России и ОПЕК+, президенту Байдену следует «пересмотреть отношения с Саудовской Аравией».
В МИД Саудовской Аравии подчеркивали, что решение ОПЕК+ было продиктовано только экономическими соображениями, и отвергли обвинения США в поддержке РФ.
В Москве добавили, что такая мера направлена исключительно на стабилизацию нефтяного рынка.