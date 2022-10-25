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Захарова заявила о готовности России дать пояснения о провокации Киева

Захарова заявила, что РФ готова дать всем заинтересованным пояснения о готовящейся Киевом провокации
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Фото: РИА Новости/Мирослав Ротарь
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Россия готова дать всем заинтересованным подробные пояснения о готовящейся Киевом провокации, а также провести соответствующие контакты по данному вопросу. Об этом в понедельник, 24 октября, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире Первого канала.

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Она отметила, что на этот вопрос уже глобально ответил министр иностранных дел России Сергей Лавров в общении с прессой.

«Он сказал, что некие проявления заинтересованности у специалистов с той стороны мы отмечаем и готовы также со своей стороны к ведению соответствующих контактов. Это должно быть понятно всем — на любые вопросы мы готовы (ответить. — Ред.) и дадим все ответы. <…> Это позиция, которая подтверждена неоднократно», — сказала Захарова.

По ее словам, сейчас страны Запада «должны отложить все свои дела», сесть за те материалы, которые передала российская сторона в ходе телефонных переговоров, и публично проанализировать их.

«Потому что под их непосредственным руководством, я сейчас говорю про англосаксонский дуэт, вырос очередной монстр, который сейчас находится на грани и подталкивает этот мир к опасной черте», — указала официальный представитель МИД РФ.

Дипломат заявила, что американский истеблишмент знает всё, что творится в любой точке мира, «кроме одного — они не знают, от чего погиб президент США (Джон Кеннеди. — Ред.)».

«Это к вопросу относительно того, что эти самые люди, вот этот самый политический истеблишмент США, вот так с порога отвергает предоставленную нашими специалистами информацию, которая касается непосредственно вопросов безопасности мирового уровня. То есть они за секунду сумели проанализировать ее и сделать вывод о том, что она не соответствует действительности», — сказала она.

Как подчеркнула Захарова, для ядерной энергии, радиации «нет границ, которые она бы переходила по паспорту, с визой или по чьему-то разрешению». Это коснется всех, заявила официальный представитель МИД РФ.

Ранее в этот день Россия запросила проведение заседания СБ ООН из-за провокации с «грязной бомбой».

Накануне стало известно, что украинские власти готовят на территории своей страны провокацию. Отмечается, что для этого может быть использована так называемая «грязная бомба».

При этом Великобритания, Франция и США отвергли данные утверждения.

24 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что киевский режим уже приступил к реализации этой провокации: Восточному горно-обогатительному комбинату в городе Желтые Воды и Институту ядерных исследований в Киеве уже поставлена задача изготовить «грязную бомбу».

В этот же день сообщалось, что Минобороны России привело в готовность силы и средства на случай подрыва Украиной «грязной бомбы».

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик призвал избегать эскалации из-за сообщений о «грязной бомбе».

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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