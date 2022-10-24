РФ запросила проведение заседания СБ ООН из-за провокации с «грязной бомбой»

РФ запросила обсуждение в СБ ООН ситуации с готовящейся провокации Киева с использованием так называемой «грязной бомбы». Об этом 24 октября сообщил источник ТАСС.

«РФ запросила на завтра обсуждение в разделе «разное» (проводится в закрытом режиме. — Ред.) по ситуации с готовящейся провокацией с использованием «грязной бомбы», — отметил собеседник агентства.

Ранее в этот день первый заместитель постоянного представителя России при всемирной организации Дмитрий Полянский заявил, что российская сторона ожидает, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в ходе контактов с западными странами и Украиной учтет данные о подготовке Киевом провокации с использованием «грязной бомбы».

О том, что Киев готовит на территории Украины провокацию, связанную с использованием маломощного ядерного боеприпаса, или так называемой «грязной бомбы», сообщалось 23 октября. По данным источников, цель провокации — обвинить Россию в применении оружия массового уничтожения и тем самым запустить во всем мире мощную антироссийскую кампанию.

По сообщению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, Киев уже приступил к реализации этой провокации. Так, по сведениям ведомства, Восточному горно-обогатительному комбинату в городе Желтые Воды и Институту ядерных исследований в Киеве уже поставлена задача изготовить «грязную бомбу».

Между тем позже, 24 октября, глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что специалисты Международного агентства по атомной энергии посетят с инспекцией два ядерных объекта по запросу Украины.

В этот же день военный эксперт Владислав Шурыгин рассказал «Известиям», что в случае взрыва «грязной бомбы» заражение распространится в радиусе от 500 м до 1 км, впоследствии все реактивы начнут уходить в почву. По его словам, если такого вида оружие «рвануть в воде, то это всё пронесется по течению, ляжет на дно и постепенно будет уходить».

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».