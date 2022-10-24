Реклама
Прямой эфир
Мир
Небензя призвал генсека ООН не допустить провокации Киева с «грязной бомбой»
Мир
Белый дом анонсировал разговор Байдена с новым премьером Британии
Мир
РФ запросила проведение заседания СБ ООН из-за провокации с «грязной бомбой»
Мир
Белый дом отверг проверки в отношении Маска из-за его позиции по Украине
Общество
Актер Александр Устюгов госпитализирован из-за проблем с сердцем
Мир
Bloomberg узнало о сокращении расходов европейцев из-за инфляции
Мир
Специалисты МАГАТЭ проведут инспекцию ядерных объектов по просьбе Киева
Мир
В США заявили о фактическом «отстранении» Байдена от управления
Мир
Компания Yum! Brands продаст рестораны KFC в России
Спорт
«Зенит» разгромил «Сочи» со счетом 7:0 в матче РПЛ
Мир
Маск назвал идиотом шахматиста Каспарова из-за его позиции по Украине
Политика
Путин пригласил Алиева и Пашиняна в Россию на трехсторонний саммит
Сюжет:

РФ запросила проведение заседания СБ ООН из-за провокации с «грязной бомбой»

Источник: Россия запросила проведение заседания СБ ООН на 25 октября
0
Фото: TASS/Moritz Frankenberg
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

РФ запросила обсуждение в СБ ООН ситуации с готовящейся провокации Киева с использованием так называемой «грязной бомбы». Об этом 24 октября сообщил источник ТАСС.

Противоракетный комплекс мер: насколько велик риск повторения Карибского кризиса
И поможет ли опыт 60-летней давности предотвратить ядерный конфликт из-за ситуации вокруг Украины

«РФ запросила на завтра обсуждение в разделе «разное» (проводится в закрытом режиме. — Ред.) по ситуации с готовящейся провокацией с использованием «грязной бомбы», — отметил собеседник агентства.

Ранее в этот день первый заместитель постоянного представителя России при всемирной организации Дмитрий Полянский заявил, что российская сторона ожидает, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в ходе контактов с западными странами и Украиной учтет данные о подготовке Киевом провокации с использованием «грязной бомбы».

О том, что Киев готовит на территории Украины провокацию, связанную с использованием маломощного ядерного боеприпаса, или так называемой «грязной бомбы», сообщалось 23 октября. По данным источников, цель провокации — обвинить Россию в применении оружия массового уничтожения и тем самым запустить во всем мире мощную антироссийскую кампанию.

По сообщению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, Киев уже приступил к реализации этой провокации. Так, по сведениям ведомства, Восточному горно-обогатительному комбинату в городе Желтые Воды и Институту ядерных исследований в Киеве уже поставлена задача изготовить «грязную бомбу».

Между тем позже, 24 октября, глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что специалисты Международного агентства по атомной энергии посетят с инспекцией два ядерных объекта по запросу Украины.

В этот же день военный эксперт Владислав Шурыгин рассказал «Известиям», что в случае взрыва «грязной бомбы» заражение распространится в радиусе от 500 м до 1 км, впоследствии все реактивы начнут уходить в почву. По его словам, если такого вида оружие «рвануть в воде, то это всё пронесется по течению, ляжет на дно и постепенно будет уходить».

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022