В ООН призвали избегать эскалации на фоне сообщений о «грязной бомбе»

ООН на фоне сообщений о готовящейся Киевом провокации с пользованием «грязной бомбы» призывает стороны избегать шагов, которые могут привести к эскалации конфликта. Об этом заявил 24 октября на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

«Мы в курсе сообщений в прессе. У нас нет возможности узнать, так это или не так. Наша позиция в этом вопросе и по многим другим такова: все стороны должны избегать любых действий, которые могут привести к просчету и эскалации уже разрушительного конфликта», — заявил Дюжаррик.

Ранее в понедельник первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что Россия направит 24 октября генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу письмо в связи с планируемой Киевом провокацией.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также заявила, что Москва требует от Киева прекратить провокационные действия по подготовке «грязной бомбы», а от контролирующих западных спонсоров — «проявить чувство ответственности и одернуть своих подопечных». По словам дипломата, Киев уже приступил к реализации этой провокации.

Дипломат отметила, что цель этой провокации состоит в том, чтобы обвинить Россию в применении оружия массового поражения. Она указала, что власти Украины и их западные кураторы рассчитывают, что «это выльется в мощную антироссийскую кампанию», которая, как ожидается авторами провокации, подорвет доверие к Москве ее партнеров, а также приведет к изоляции РФ на международной арене.

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов напомнил, что при подрыве такой «грязной бомбы» содержащееся в ней радиоактивное вещество распыляется ударной волной, за которой следует радиоактивное загрязнение местности на больших территориях. Кириллов также предупредил, что это может привести к возникновению лучевой болезни у населения.

Известно, что Минобороны России организована работа по противодействию возможным провокациям со стороны Украины. Ведомство привело в готовность силы и средства на случай подрыва Киевом «грязной бомбы». По данным ведомства, Киев проведением такой провокации «рассчитывает запугать местное население, увеличить поток беженцев по Европе и выставить Россию как ядерного террориста».

О готовности украинских властей провести на своей территории такую провокацию стало известно 23 октября.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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