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Аналитик спрогнозировал курс доллара в 2023 году

Аналитик Сагалаев: курс доллара может достигнуть 65–70 рублей к концу 2022 года
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Курс доллара может достигнуть 65–70 рублей к концу 2022 года и 75,2–82,71 рубля в 2023 году, рассказал «Известиям» 24 октября финансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев.

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Эксперт отметил, что в настоящее время российский рубль обесценился примерно до 61 рубля за $1.

«Главным драйвером курса рубля по-прежнему является соотношение спроса и предложения валют, а также состояние экономик стран. По мере того как западные санкции не позволяют РФ в полной мере импортировать западные товары, это привело к рекордно высокому положительному сальдо торгового баланса в стране в первой половине 2022 года и резкому падению спроса на иностранную валюту», — уточнил аналитик.

При этом банки ввели высокие комиссии и ограничения по валютам «недружественных» стран, что тоже привело к уменьшению спроса на доллар. По мнению эксперта, если ничего не изменится в области санкций и геополитики, то спрос на доллар в следующем году останется таким же низким, укрепляя рубль.

В то же время Сагалаев отметил, что, несмотря на то что высокие цены на сырье частично компенсировали снижение объемов экспорта из РФ, расходы России резко выросли в конце III — начале IV квартала 2022 года.

«Бюджет России стал дефицитным, и расходы превышают доходы. Более того, правительство РФ запланировало исполнение федерального бюджета с дефицитом на три будущих года. Дефицит бюджета РФ в 2023 году прогнозируется на уровне 2% ВВП», — добавил он.

Кроме того, аналитик напомнил, что Евросоюз (ЕС) 6 октября утвердил пакет санкций против РФ, который включает запрет перевозок нефти из России по цене выше установленного потолка по морю, а также механизмы, позволяющие избежать обхода санкций. Предполагается, что в декабре этого года в силу войдет полный запрет на импорт всей российской морской нефти и нефтепродуктов с учетом переходного периода от шести до восьми месяцев. Этот последний запрет на импорт должен затронуть 90% текущего импорта российской нефти (по данным ЕС, это примерно € 96 млрд), рассказал эксперт.

«Поскольку полное воздействие санкций должно затронуть Россию в первом полугодии 2023 году, ожидается обесценивания российского рубля в следующем году из-за снижения экономического положения. Учитывая макроэкономические модели состояния экономик, пара USD/RUB может торговаться на уровне 65–70 рублей к концу 2022 года и на уровне 75,2–82,71 рубля в 2023 году», — привел прогноз Сагалаев.

Однако, по его словам, из-за неопределенности геополитического развития ситуации и связанной с этим волатильностью на рынке, делать среднесрочные и долгосрочные прогнозы крайне сложно.

17 октября глава Минэкономразвития России Максим Решетников заявил, что к 2025 году прогнозируется постепенное ослабление курса рубля к доллару. По его словам, ослабление заложено — с 68,1 рубля в 2022 году до 72,2 рубля за доллар в 2025 году.

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