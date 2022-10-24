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SAP отложил уход с российского рынка из-за отсутствия покупателя своих активов

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Фото: Global Look Press/Uwe Anspach
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Немецкий производитель программного обеспечения SAP отложил уход с российского рынка, так как компания не нашла покупателя своих активов в России. Об этом в понедельник, 24 октября, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

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«SAP пропустит крайний срок выхода из России до конца года, поскольку немецкая группа разработчиков программного обеспечения не смогла найти покупателя на это подразделение», — сообщил собеседник агентства.

По информации Reuters, в июле финансовый директор компании Лука Мучич сообщил, что SAP завершит выход до конца года и понесет расходы в €350 млн.

Несмотря на то что компания закрыла свои центры обработки данных и облачный бизнес в стране, ей всё еще надо выполнять обязательства по годовым контактам на техническое обслуживание в РФ, чтобы не столкнуться с юридическими рисками. Как утверждает источник агентства, SAP прекратила оказывать услуги поддержки компаниям, которые попали под санкции Запада.

Согласно российскому законодательству, сотрудники, которые управляют местным подразделением SAP — SAP CIS, могут нести личную ответственность за любые нарушения контракта.

«SAP полностью привержена скорейшему сворачиванию наших операций в России. Недавние правовые изменения в России, однако, ограничили наши возможности в отношении последних шагов нашего ухода», — сказал представитель компании.

Он также отметил значительное сокращение штата сотрудников в России — их число уменьшится к концу года с 1250 человек до 100.

В апреле стало известно, что SAP намеревается прекратить поддержку и обслуживание локальных продуктов в России. При этом уточнялось, что действующие клиенты в России, пользующиеся локальным программным обеспечением, смогут и дальше его использовать.

Кроме того, в SAP заявили, что продолжат оказывать поддержку Украине. Недавно компания объявила о дополнительном взносе в размере €700 тыс. для поддержки беженцев в регионе. В результате этого ее общий вклад составил €3,7 млн.

Решение о приостановке деятельности в России ряд компаний принял на фоне проводимой с 24 февраля специальной операции по защите Донбасса и антироссийских санкций.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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