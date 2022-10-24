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Более половины депутатов-тори поддержали кандидатуру Сунака на пост лидера партии

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Фото: REUTERS/Peter Nicholls
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Кандидатуру экс-министра финансов Великобритании Риши Сунака поддержали более половины членов парламентской фракции правящей Консервативной партии страны. Об свидетельствуют подсчеты телеканала Sky News.

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К 24 октября его поддержали уже 184 из 357 депутатов-тори, хотя для того, чтобы выйти в следующий тур парламентского голосования, ему необходимо было набрать только 100 голосов.

Первый этап голосования завершится в 14:00 по лондонскому времени (16:00 мск). Поддержка половины фракции дает Сунаку значительное преимущество перед единственной соперницей — лидером палаты общин Пенни Мордонт.

Ранее в этот день глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли заявил о готовности отдать свой голос за Риши Сунака. По словам Клеверли, политик обладает наибольшим опытом и может рассчитывать на его поддержку. Также в поддержку экс-главы минфина выступил министр внутренних дел Великобритании Грант Шаппс.

23 октября Сунак выдвинул свою кандидатуру на пост лидера Консервативной партии и премьер-министра Великобритании. В своем заявлении, опубликованном в Twitter, он указал, что в случае избрания намерен исправить положение дел в британской экономике и объединить партию консерваторов.

Возможность выдвинуть свою кандидатуру, по данным британских СМИ, получил и бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Сообщалось, что его поддерживает достаточное число депутатов, что дает ему право снова побороться за пост премьера. Однако позднее он отказался от участия.

20 октября предыдущий премьер-министр Великобритании Лиз Трасс объявила об уходе с поста, продержавшись в должности 44 дня. За это время ее рейтинг упал до рекордных 15% из-за экономической политики. До выборов нового главы правительства она будет исполняющей обязанности премьера.

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