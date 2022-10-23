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Глава МВД Британии поддержал кандидатуру Сунака на пост лидера Тори

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Фото: REUTERS/Toby Melville
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Министр внутренних дел Великобритании Грант Шаппс поддержал кандидатуру экс-главы минфина Риши Сунака на пост лидера Консервативной партии. Об этом в воскресенье, 23 октября, глава МВД написал в своем Twitter-аккаунте.

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«Нам нужен кто-то, кто может обеспечить стабильность и доказанную экономическую компетентность в эти трудные времена, и Риши Сунак — такой человек. Поэтому я поддерживаю его в борьбе за руководство Консервативной партией», — указал Шаппс.

Ранее в воскресенье Сунак объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост лидера Консервативной партии и премьер-министра страны. В своем заявлении, опубликованном в Twitter, он написал, что хочет исправить положение дел в экономике страны, а также объединить партию консерваторов.

Возможность выдвинуть свою кандидатуру, по данным британских СМИ, получил и бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Накануне стало известно, что его поддерживает достаточное число депутатов, что дает ему право снова побороться за пост премьера.

О своем участии также заявила лидер палаты общин Пенни Мордонт. В предыдущей гонке за лидерство, которую выиграла Лиз Трасс, Мордонт заняла третье место.

В четверг, 20 октября, Трасс объявила об уходе с поста премьера Великобритании, продержавшись в должности 44 дня. За это время ее рейтинг упал до рекордных 15% из-за экономической политики. До выборов нового главы правительства она будет исполняющей обязанности премьера.

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