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Лидер палаты общин Мордонт заявила о выдвижении на пост премьера Британии

Sky News: лидер палаты общин Мордонт стала первым политиком, заявившем о выдвижении кандидатуры на пост премьера
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Фото: REUTERS/Henry Nicholls
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Лидер палаты общин Пенни Мордонт стала первым политиком, заявившим о своем участии в борьбе за пост премьер-министра Великобритании. Об этом в пятницу, 21 октября, сообщает телеканал Sky News.

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«Я баллотируюсь, чтобы стать лидером Консервативной партии и вашим премьер-министром, чтобы объединить нашу страну, выполнить обещания и победить на следующих всеобщих выборах», — приводит телеканал слова политика.

Телеканал отмечает, что Мордаунт заняла третье место в предыдущей гонке за лидерство, которую выиграла Лиз Трасс в сентябре.

Ранее в этот день британские букмекеры назвали бывшего премьера королевства Бориса Джонсона одним из фаворитов на вакантный пост. Лидирующие же позиции в гонке за пост премьера по-прежнему занимает экс-глава министерства финансов Риши Сунак. На третьем месте называлась кандидатура Мордонт.

Лиз Трасс объявила об уходе с поста премьера Великобритании 20 октября. По словам политика, выборы нового премьер-министра состоятся на следующей неделе. До тех пор она будет исполняющей обязанности главы правительства.

Трасс занимала должность всего 44 дня. Ее пребывание на посту премьер-министра стало самым коротким в истории Великобритании.

Глава комитета Консервативной партии в парламенте Грэм Брэди разъяснил процедуру выборов нового главы кабинета. Для участия в них необходимо заручиться поддержкой как минимум 100 депутатов-консерваторов. Если такой кандидат будет только один, то он автоматически возглавит правительство 24 октября. Если их будет несколько, то выборы с участием всех членов Консервативной партии состоятся 28 октября.

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