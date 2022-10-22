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Джонсон получил необходимую для участия в выборах поддержку парламентариев

Sky News: у Джонсона достаточно поддержки в парламенте для участия в выборах премьера
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Фото: REUTERS/Henry Nicholls
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Бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона поддерживает достаточное число депутатов, чтобы он мог снова претендовать на пост главы правящей Консервативной партии и премьер-министра королевства. Об этом 22 октября рассказал источник, близкий к политику, сообщил телеканал Sky News.

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По его словам, Джонсона поддерживает более 100 депутатов. Политика на этом основании могут включить в избирательные бюллетени.

Как в этот же день написал в Twitter обозреватель The Times Тим Шипман, его источник также сообщил, что Джонсона поддерживают 100 парламентариев.

«Близкий к Борису Джонсону источник заявил, что он получил поддержку 100 парламентариев и мог бы принять участие в выборах. «Мог бы» — очень интересная оговорка», — отметил журналист.

Ранее в субботу Джонсон вернулся в Великобританию на фоне распространяемых слухов о том, что он вновь может занять пост главы правительства и Консервативной партии. Политик прилетел в лондонский аэропорт из Доминиканской Республики, где с семьей проводил отпуск.

У консерваторов есть неделя, чтобы выбрать нового лидера и кандидата на пост главы правительства.

Лиз Трасс объявила об уходе с поста премьера Великобритании в четверг, 20 октября. До выборов нового главы правительства она будет исполняющей обязанности премьера.

Трасс занимала должность всего 44 дня. Ее пребывание на посту премьер-министра стало самым коротким в истории Великобритании. За это время она лишилась двух главных министров, поддержки парламентской фракции и избирателей, а ее рейтинг рухнул до рекордно низких 15% из-за экономической политики.

Газета The Times в тот же день допустила участие Джонсона в борьбе за пост главы правительства. Экс-премьер никогда не скрывал желания снова стать премьером. В отставку Джонсон ушел летом на фоне многочисленных скандалов и массового увольнения министров из его кабмина.

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