Джонсон вернулся в Лондон после слухов о возможном возвращении на пост премьера

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вернулся в страну на фоне распространяемых слухов о том, что он вновь может занять пост главы правительства от Консервативной партии. Об этом сообщил 22 октября телеканал Sky News, опубликовавший ролик с приземлением самолета, на борту которого был Джонсон, в лондонском аэропорту.

Политик вернулся вместе с супругой и детьми из Доминиканской Республики, где проводил отпуск. Семья летела экономклассом.

Как рассказал американский корреспондент Sky News Марк Стоун, появление Джонсона вызвало восторг и недоумение пассажиров.

У Консервативной партии есть неделя, чтобы выбрать нового лидера и кандидата на пост главы правительства.

Лиз Трасс объявила об уходе с поста премьера Великобритании в четверг, 20 октября. По ее словам, выборы нового главы правительства состоятся на следующей неделе. До тех пор она будет исполняющей обязанности премьера.

Трасс занимала должность всего 44 дня. Ее пребывание на посту премьер-министра стало самым коротким в истории Великобритании. За это время она лишилась двух главных министров, поддержки парламентской фракции и электората, а ее рейтинг рухнул до рекордно низких 15% из-за экономической политики.

Газета The Times в тот же день допустила участие Джонсона в борьбе за пост главы правительства. Экс-премьер никогда не скрывал желания вернуться на должность главы правительства.