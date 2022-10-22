Реклама
Прямой эфир
Авто
Парковка в Москве 4 и 5 ноября будет бесплатной
Мир
Шольц развеял слухи об угрозах РФ эскалацией кризиса на Украине
Мир
Первая женщина-премьер Италии приведена к присяге
Недвижимость
Скидки на вторичное жилье начали уменьшаться 
Армия
Правительство утвердило отсрочку по уплате налогов для мобилизованных
Мир
Экс-лидер КНР Цзиньтао досрочно покинул церемонию закрытия съезда КПК
Общество
В Подмосковье перезахоронили останки погибших в годы ВОВ солдат
Мир
Делегация Финляндии обсудит в Анкаре вопросы членства в НАТО
Мир
Шольц вновь отказал Украине в поставке немецких танков Leopard 2
Происшествия
Два человека погибли и двое ранены в результате обстрелов ВСУ в ДНР
Мир
В Германии попросили выделить на военную помощь Украине €2,2 млрд
Мир
Власти Кировоградской области Украины сообщили о поражении важных энергообъектов

Джонсон вернулся в Лондон после слухов о возможном возвращении на пост премьера

0
Фото: REUTERS/Henry Nicholls
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вернулся в страну на фоне распространяемых слухов о том, что он вновь может занять пост главы правительства от Консервативной партии. Об этом сообщил 22 октября телеканал Sky News, опубликовавший ролик с приземлением самолета, на борту которого был Джонсон, в лондонском аэропорту.

Политик вернулся вместе с супругой и детьми из Доминиканской Республики, где проводил отпуск. Семья летела экономклассом.

Как рассказал американский корреспондент Sky News Марк Стоун, появление Джонсона вызвало восторг и недоумение пассажиров.

Нежелезная леди: Британия в третий раз ищет премьера
Трасс подала в отставку, Лондон выберет нового главу правительства до конца октября

У Консервативной партии есть неделя, чтобы выбрать нового лидера и кандидата на пост главы правительства.

Лиз Трасс объявила об уходе с поста премьера Великобритании в четверг, 20 октября. По ее словам, выборы нового главы правительства состоятся на следующей неделе. До тех пор она будет исполняющей обязанности премьера.

Трасс занимала должность всего 44 дня. Ее пребывание на посту премьер-министра стало самым коротким в истории Великобритании. За это время она лишилась двух главных министров, поддержки парламентской фракции и электората, а ее рейтинг рухнул до рекордно низких 15% из-за экономической политики.

Газета The Times в тот же день допустила участие Джонсона в борьбе за пост главы правительства. Экс-премьер никогда не скрывал желания вернуться на должность главы правительства.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022