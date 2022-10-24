СМИ назвали причину отказа Джонсона от борьбы за пост премьера Великобритании

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отказался от участия в гонке за пост лидера правящей Консервативной партии, поскольку понимал, что не сможет в ней победить. По мнению обозревателей газеты The Guardian, которое приводится в статье 23 октября, политик попытался представить свое решение в другом ракурсе и говорил о необходимости единства в условиях кризиса, однако это у него не получилось.

Как указали журналисты, Джонсон на самом деле просто попытался избежать унижения от вероятного провала.

«Те, кто знает Джонсона, изображают его политиком, который даже по меркам профессии живет за счет лести и одобрения. Если он не может чувствовать себя желанным, он предпочел бы не участвовать», — цитирует публикацию «Газета.Ru».

По версии обозревателей издания, если бы во время выборов оказалось, что Джонсон не смог преодолеть порог в 100 номинаций, это стало бы унизительным для политика. И если бы он на самом деле дорожил единством страны и партии, как об этом говорит, то не стал бы подавать новую заявку на пост премьер-министра всего через три месяца после того, как его вынудили уйти в отставку более 50 министров.

Ранее в тот же день политолог Сергей Станкевич выразил мнение, что Джонсон уходил со своего поста с позором и «политически умер» как премьер. Станкевич добавил, что с правовой точки зрения у Джонсона есть возможность вернуться на пост главы правительства. Однако его возвращения не хотят не только британцы, но и некоторые однопартийцы-консерваторы.

Тогда же телеканал Sky News сообщил об отказе Бориса Джонсона участвовать в выборах на пост премьера Великобритании. Политик получил поддержку 59 депутатов-консерваторов, однако для продолжения участия в предвыборной гонке ему необходимо было заручиться поддержкой 100 парламентариев.

Об уходе Лиз Трасс с поста премьер-министра Великобритании стало известно в четверг, 20 октября. До выборов нового главы правительства она будет исполняющей обязанности премьера. В течение недели консерваторы должны выбрать нового лидера партии и кандидата на пост главы правительства.

Трасс занимала должность всего 44 дня, сменив Бориса Джонсона. Ее пребывание на посту премьер-министра стало самым коротким в истории Великобритании. За это время она лишилась двух главных министров, поддержки парламентской фракции и избирателей. Ее рейтинг упал до рекордно низких 15% из-за экономической политики.

22 октября сообщалось, что Джонсон вернулся в Лондон на фоне распространяемых слухов о том, что он вновь может занять пост главы правительства от Консервативной партии. Политик вернулся вместе с супругой и детьми из Доминиканской Республики, где проводил отпуск. Семья летела экономклассом.