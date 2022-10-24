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СМИ назвали причину отказа Джонсона от борьбы за пост премьера Великобритании

The Guardian: Джонсон не стал бороться за пост премьер-министра Великобритании во избежание унижения
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Фото: REUTERS/Henry Nicholls
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Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отказался от участия в гонке за пост лидера правящей Консервативной партии, поскольку понимал, что не сможет в ней победить. По мнению обозревателей газеты The Guardian, которое приводится в статье 23 октября, политик попытался представить свое решение в другом ракурсе и говорил о необходимости единства в условиях кризиса, однако это у него не получилось.

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Как указали журналисты, Джонсон на самом деле просто попытался избежать унижения от вероятного провала.

«Те, кто знает Джонсона, изображают его политиком, который даже по меркам профессии живет за счет лести и одобрения. Если он не может чувствовать себя желанным, он предпочел бы не участвовать», — цитирует публикацию «Газета.Ru».

По версии обозревателей издания, если бы во время выборов оказалось, что Джонсон не смог преодолеть порог в 100 номинаций, это стало бы унизительным для политика. И если бы он на самом деле дорожил единством страны и партии, как об этом говорит, то не стал бы подавать новую заявку на пост премьер-министра всего через три месяца после того, как его вынудили уйти в отставку более 50 министров.

Ранее в тот же день политолог Сергей Станкевич выразил мнение, что Джонсон уходил со своего поста с позором и «политически умер» как премьер. Станкевич добавил, что с правовой точки зрения у Джонсона есть возможность вернуться на пост главы правительства. Однако его возвращения не хотят не только британцы, но и некоторые однопартийцы-консерваторы.

Тогда же телеканал Sky News сообщил об отказе Бориса Джонсона участвовать в выборах на пост премьера Великобритании. Политик получил поддержку 59 депутатов-консерваторов, однако для продолжения участия в предвыборной гонке ему необходимо было заручиться поддержкой 100 парламентариев.

Об уходе Лиз Трасс с поста премьер-министра Великобритании стало известно в четверг, 20 октября. До выборов нового главы правительства она будет исполняющей обязанности премьера. В течение недели консерваторы должны выбрать нового лидера партии и кандидата на пост главы правительства.

Трасс занимала должность всего 44 дня, сменив Бориса Джонсона. Ее пребывание на посту премьер-министра стало самым коротким в истории Великобритании. За это время она лишилась двух главных министров, поддержки парламентской фракции и избирателей. Ее рейтинг упал до рекордно низких 15% из-за экономической политики.

22 октября сообщалось, что Джонсон вернулся в Лондон на фоне распространяемых слухов о том, что он вновь может занять пост главы правительства от Консервативной партии. Политик вернулся вместе с супругой и детьми из Доминиканской Республики, где проводил отпуск. Семья летела экономклассом.

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