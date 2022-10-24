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В Кремле отреагировали на отказ НАТО верить в создаваемую Киевом «грязную бомбу»

Песков: недоверие НАТО к информации о создаваемой Киевом «грязной бомбе» не означает, что угроза перестает существовать
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Фото: REUTERS/Yves Herman
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Недоверие НАТО к информации о создаваемой Киевом «грязной бомбе» не означает, что угроза перестает существовать. Об этом в понедельник, 24 октября, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Угроза налицо. Эта информация была доведена до сведения собеседников министром обороны РФ [Сергеем Шойгу] дальше уже их дело — верить или не верить», — сказал он.

В ожидании провокаций: может ли Украина применить «грязную бомбу»
Сергей Шойгу выразил озабоченность по поводу возможного использования Киевом этого боеприпаса

О готовности украинских властей провести на своей территории провокацию, связанную с использованием маломощного ядерного боеприпаса, или так называемой грязной бомбы, стало известно 23 октября. В этот же день Шойгу обсудил с американским коллегой Ллойдом Остином ситуацию на Украине. Также в телефонных переговорах он довел до коллег из Турции, Великобритании и Франции озабоченность Москвы по поводу возможных провокаций со стороны Украины.

Однако Великобритания, Франция и США отвергли утверждения России о том, что Украина готовится применить «грязную бомбу», назвав эту информацию «ложными утверждениями».

В свою очередь, военный эксперт Владислав Шурыгин рассказал «Известиям», что в случае взрыва «грязной бомбы» заражение распространится в радиусе от 500 м до 1 км, впоследствии все реактивы начнут уходить в почву.

Киев многократно отмечал желание получить ядерное оружие. В середине февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил о желании инициировать саммит стран — участниц Будапештского меморандума. Он допустил выход страны из Будапештского соглашения, которое установило неядерный статус государства.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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