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Две медсестры погибли при стрельбе в больнице Техаса

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Фото: FOX News
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Две медсестры погибли в результате стрельбы в больнице американского города Даллас (штат Техас). Об этом в субботу, 22 октября, сообщило местное отделение телеканала Fox News со ссылкой на данные полиции и представителей больницы.

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По предварительным данным, преступник открыл стрельбу и убил сотрудниц родильного отделения, после чего пытался скрыться, но был задержан. Для этого полицейскому пришлось его ранить.

Отделение полиции Далласа сообщило, что злоумышленник уже имел судимость за ограбление с отягчающими обстоятельствами, но был освобожден условно-досрочно. Во время стрельбы в больнице у него на щиколотке был зафиксирован электронный браслет, отслеживающий местонахождение.

Полиция проводит дальнейшее расследование инцидента.

Ранее, 21 октября, телекомпания NBC со ссылкой на правоохранителей сообщила, что девять человек пострадали в результате стрельбы неподалеку от университетского кампуса в американском городе Батон-Руж (штат Луизиана).

Пострадавшим оказали помощь. Их жизни вне опасности.

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