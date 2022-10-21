В США девять человек пострадали в результате стрельбы

Минимум девять человек пострадали в результате стрельбы в США 21 октября, информирует телекомпания NBC, ссылаясь на правоохранителей. ЧП произошло неподалеку от университетского кампуса в американском городе Батон-Руж (штат Луизиана).

Пострадавшие получили огнестрельные ранения, на данный момент их жизни ничего не угрожает. «Университет решительно осуждает любой акт насилия», — цитирует телеканал представителя вуза.

Расследование продолжается.

Вечером 11 сентября в районе Вашингтон-парка в американском городе Чикаго (штат Иллинойс) произошло вооруженное нападение, в результате которого пострадали 13 человек, несколько погибли. При этом, по информации Raws Alerts, ранения получили восемь человек, из них один скончался в результате полученных ран.