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При пожаре на пороховом складе в Перми погибли два человека

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Фото: ТАСС/Максим Кимерлинг
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Два человека погибли при пожаре на пороховом заводе в Перми. Об этом сообщил источник «Известий» в субботу, 22 октября.

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«Двух сотрудников обнаружили без признаков жизни», — отметил источник.

По его информации, возгорание произошло в корпусе с производством пластмасс. Прибывшие на место пожарные локализовали огонь на площади 20 кв. м.

По предварительным данным, есть еще один пострадавший, его передали медикам для осмотра.

Ранее, 21 октября, в Ногинске загорелся склад на площади почти 5 тыс. кв. м. Причиной пожара на складе «Ногинск–Технопарк» стало нарушение правил пожарной безопасности при проведении сварочных работ.

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