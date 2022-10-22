При пожаре на пороховом складе в Перми погибли два человека
Два человека погибли при пожаре на пороховом заводе в Перми. Об этом сообщил источник «Известий» в субботу, 22 октября.
«Двух сотрудников обнаружили без признаков жизни», — отметил источник.
По его информации, возгорание произошло в корпусе с производством пластмасс. Прибывшие на место пожарные локализовали огонь на площади 20 кв. м.
По предварительным данным, есть еще один пострадавший, его передали медикам для осмотра.
Ранее, 21 октября, в Ногинске загорелся склад на площади почти 5 тыс. кв. м. Причиной пожара на складе «Ногинск–Технопарк» стало нарушение правил пожарной безопасности при проведении сварочных работ.