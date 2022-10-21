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В Ногинске загорелся склад на площади почти 5 тыс. кв. м

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Фото: IZ.RU
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Склад загорелся на площади почти 5 тыс. кв. м в подмосковном Ногинске. Об этом сообщили в пятницу, 21 октября, в пресс-службе МЧС России.

«По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что горит складское помещение на территории «Ногинск – Технопарк» на площади, предварительно, 4 800 кв. метров. По предварительной информации, пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Уточняется, что пожар произошел на 58-м км Горьковского шоссе. В настоящее время проводится наращивание сил и средств борьбы с возгоранием.

14 октября произошел пожар на складе с пластиковой продукцией в Екатеринбурге. Его площадь составила 4000 кв. м. Под воздействием высокой температуры произошло обрушение кровли. По словам пожарных, тушение осложнялось сильным дымом. Спустя несколько часов пожар был локализован.

Ранее, 13 октября, сообщалось, что три человека погибли в результате пожара во Владивостоке. Возгорание произошло в помещении на территории частного домовладения. Местные жители успели сами потушить пожар до прибытия спасателей. Однако в ходе разбора сгоревшей постройки были обнаружены останки трех человек.

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