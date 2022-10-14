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Площадь пожара на складе с Екатеринбургом увеличилась до 4 тыс. кв. м

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Фото: МЧС РФ
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Пожара на складе с пластиковой продукцией в Екатеринбурге охватил уже 4 тыс. кв. м. Об этом 14 октября сообщили в пресс-службе МЧС России.

«По уточненной информации, площадь пожара составляет 4 тыс. кв. м», — говорится в сообщении.

Ранее в пятницу стало известно, что площадь пожара в Екатеринбурге, где на улице Аппаратной горит ангар с пластиковыми изделиями увеличилась до 2,5 тыс. кв. м. Известно, что под воздействием высокой температуры произошло обрушение кровли ангара.

Пожарные принимают все меры для локализации возгорания. На месте тушения создано четыре боевых участка, работают четыре звена газодымозащитной службы. Тушение осложняется сильным дымом. Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарной охраны Екатеринбурга в 16:32 (14:32 мск).

Ранее, 13 октября, сообщалось, что три человека погибли в результате пожара во Владивостоке. Возгорание произошло в помещении на территории частного домовладения. Местные жители успели сами потушить пожар до прибытия спасателей. Однако в ходе разбора сгоревшей постройки были обнаружены останки трех человек.

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