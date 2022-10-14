Площадь пожара в ангаре в Екатеринбурге увеличилась до 2,5 тыс. кв. м

Площадь пожара в Екатеринбурге, где горит ангар с пластиковой продукцией, увеличилась до 2,5 тыс. кв. м. Об этом в пятницу, 14 октября, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

Прежде в ведомстве сообщали о 800 кв. м, объятых огнем.

«По оперативной информации, пожар распространился на площади 2, 5 тыс. кв. м. Под воздействием высокой температуры произошло обрушение кровли ангара», — говорится в сообщении.

В пресс-службе указали, что принимаются все меры для локализации возгорания. На месте тушения создано четыре боевых участка, работают четыре звена газодымозащитной службы.

«Разведка пожара производится с помощью беспилотного летательного аппарата», — добавили в ведомстве.

Сообщение о пожаре в ангаре, который расположен на улице Аппаратной, поступило на пульт пожарной охраны Екатеринбурга в 16:32 (14:32 мск).

По словам пожарных, тушение осложняется сильным дымом.

Ранее, 13 октября, сообщалось, что три человека погибли в результате пожара во Владивостоке. Возгорание произошло в помещении на территории частного домовладения. Местные жители успели сами потушить пожар до прибытия спасателей. Однако в ходе разбора сгоревшей постройки были обнаружены останки трех человек.